Sot mund të vendoset kampioni i Kosovës, zhvillohen dy ndeshje interesante
Sot zhvillohen dy ndeshje interesante të javës së 33-të të Superligës së Kosovës në futboll, ku mund të vuloset edhe kampioni i këtij sezoni.
Vëmendja padyshim do të jetë në qytetin e Gjilanit, ku dy skuadrat pretendete për titull, Drita dhe Ballkani përballen me njëra-tjetrën.
Intelektualët kryesojnë tabelën me 63 pikë, tetë më shumë se skuadra suharekase, ku me një fitore edhe matematikisht do të siguronin titullin e kampionit.
Ndeshja tjetër zhvillohet mes Drenicës dhe Gjilanit.
Skuadra nga Skenderaj renditet në vendin e shtatë më 41 pikë, derisa Gjilani e pesta me 45 pikë.
Të dy ndeshjet nisin nga ora 16:00.