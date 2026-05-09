Nisin punimet për rikonstruktimin e rrugës rajonale Kijevë–Malishevë

Kanë nisur punimet për rikonstruktimin e rrugës rajonale R119, në segmentin Kijevë–Malishevë, me gjatësi prej 8,586.66 metra. Aktualisht, punimet janë duke u zhvilluar në zonën e Llashkadrenocit, ndërsa nga kompanitë realizuese është kërkuar kujdes i shtuar nga vozitësit gjatë qarkullimit në këtë pjesë të rrugës. “Lusim vozitësit të kenë kujdes në trafik”, thuhet në njoftim.

Lajme

09/05/2026 09:44

