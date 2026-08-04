Rasti i “Lule Gjelit” – Çitaku thotë se është ftuar nga Prokuroria si palë e dëmtuar: Sulmet kanë qenë çnjerzore
Rasti i “Lule Gjelit”, profilit në Facebook që kishte tmerruar opinionin për një kohë të gjatë me akuza e sulme të rënda ndaj fytyrave publike e politike, ka shkuar tashmë në Prokurori. Vlora Çitaku nga PDK, në emisionin DPT te Fidani në Klan Kosova, ka konfirmuar se ka qenë në Prokurori për këtë rast. “Unë…
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Rasti i “Lule Gjelit”, profilit në Facebook që kishte tmerruar opinionin për një kohë të gjatë me akuza e sulme të rënda ndaj fytyrave publike e politike, ka shkuar tashmë në Prokurori.
Vlora Çitaku nga PDK, në emisionin DPT te Fidani në Klan Kosova, ka konfirmuar se ka qenë në Prokurori për këtë rast.
“Unë javën e kaluar, dhe po e them për herë të parë këtu te ju publikisht, kam qenë në Prokurori dhe jam një nga, po thosha kushtimisht, palët e dëmtuara nga ana e një profili të famshëm…”, u shpreh Çitaku në emision.
Ajo tha se këtë veprim e ka bërë për të inkurajuar sa më shumë persona të cilët, sipas saj, kanë qenë cak i sulmeve çnjerëzore.
“Sepse sulmet nuk kanë qenë politike, kanë qenë çnjerëzore nga ana e profileve të shumta të rrejshme në Facebook. Po thosha të rrejshme se ato janë anonime, por të rrejshme nuk janë, se është dikush aty që i organizon, i motivon, dhe unë shpresoj që të zbardhet përfundimisht si skemë”, deklaroi Sekretarja e PDK-së, Çitaku.
Ajo kërkoi nga qytetarët që të jenë të vëmendshëm në kontekst të lajmeve të rreme nga mediat sociale.