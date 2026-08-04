Tre të lënduar në një aksident trafiku në Dubravë të Istogut

Tre persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ndodhi pasditen e së martës në fshatin Dubravë të Istogut. Në aksident janë përfshirë dy automjete, ndërsa të lënduarit kanë marrë ndihmën e parë dhe më pas janë transportuar në Spitalin Rajonal të Pejës për trajtim mjekësor. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi…

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04/08/2026 19:19

Tre persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ndodhi pasditen e së martës në fshatin Dubravë të Istogut.

Në aksident janë përfshirë dy automjete, ndërsa të lënduarit kanë marrë ndihmën e parë dhe më pas janë transportuar në Spitalin Rajonal të Pejës për trajtim mjekësor.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Driton Rugova.

“Sot rreth orës 15:35, Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur në fshatin Dubravë-Istog, në këtë aksident ishin të involvuara dy vetura dhe si pasojë e aksidentit tre persona kanë pësuar lëndime trupore, të njëjtit janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë, për tretman mjekësor”, thuhet në konfirmim.

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