Raportohet se kapiteni i Njësive Speciale, Besart Ahmeti, po hetohet për kanosje
Dy persona janë prangosur sot në një qendër tregtare pas një incidenti ku u përfshi kapiteni i Njësive Speciale të Policisë së Kosovës, Besart Ahmeti. Dy personat e arrestuar, njëri 16 dhe tjetri mbi 20-vjeç, janë djem të një polici të Kosovës me mbiemrin Aliu, ndërsa incidenti lidhet me një parking. Sipas informacioneve të siguruara…
Lajme
Dy persona janë prangosur sot në një qendër tregtare pas një incidenti ku u përfshi kapiteni i Njësive Speciale të Policisë së Kosovës, Besart Ahmeti.
Dy personat e arrestuar, njëri 16 dhe tjetri mbi 20-vjeç, janë djem të një polici të Kosovës me mbiemrin Aliu, ndërsa incidenti lidhet me një parking. Sipas informacioneve të siguruara nga nëna e dy të arrestuarve, Hasene Aliu, kapiteni Ahmeti në kohën kur ka ndodhur incidenti ishte me gruan e tij dhe me fëmijët.
Në një bisedë të shkurtër për KALLXO.com gruaja e policit Aliu ka konfirmuar arrestimin e djemve të saj dhe ka treguar se ajo ishte dëshmitare e ngjarjes. Sipas saj ngjarja ka nisur për një vendparking ndërsa ka eskaluar kur kanë nisur të shara.
Aliu ka rrëfyer se fillimisht është arrestuar djali I madh e më pas edhe djali tjetër i mitur. Në ndërkohë në stacionin e Graçanicës Aliu ka rrëfyer se janë ftuar një togë e Njësisë Speciale dhe ata kanë ushtruar dhunë fizike brenda stacionit ndaj djalit të madh të saj.
Janë siguruar informacione sipas të cilave Prokuroria e Prishtinës ndaj kapitenit Ahmeti ka nisur hetime për kanosje lidhur me këtë rast, ndërsa një udhëheqës toge i Njësisë Speciale është duke u hetuar për keqtrajtim gjatë detyrës zyrtare.
KALLXO.com kontaktoi kapitetin e Njësive Speciale, Besart Ahmetin për ta pyetur nëse është ftuar për intervistë në Polici si i dyshimtë për kanosje. Mirëpo i njëjti nuk pranoi të deklarohet. “Nuk mund të deklarohem unë asgjë. Kontaktoni Zyrën për Media”- tha Ahmeti.