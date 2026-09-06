Përfundojnë takimet me Putinin dhe Zelenskyn, Witkoff dhe Kushner kërkojnë rikthimin e bisedimeve trepalëshe SHBA-Rusi-Ukrainë
Të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner kërkuan të dielën rikthimin e bisedimeve trepalëshe ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Ukrainës, raportoi CNN. Propozimi erdhi pas takimeve në Kiev me zyrtarët ukrainas, të cilat delegacioni amerikan i përshkroi si përmbajtësore. Pas përfundimit të bisedimeve, Witkoff falënderoi presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për mikpritjen. “Jam i…
Bota
Të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner kërkuan të dielën rikthimin e bisedimeve trepalëshe ndërmjet Shteteve të Bashkuara, Rusisë dhe Ukrainës, raportoi CNN.
Propozimi erdhi pas takimeve në Kiev me zyrtarët ukrainas, të cilat delegacioni amerikan i përshkroi si përmbajtësore.
Pas përfundimit të bisedimeve, Witkoff falënderoi presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky për mikpritjen.
“Jam i bindur se këtu do të ketë një zgjidhje të mirë”, deklaroi Witkoff.
Kjo ishte vizita e parë e Witkoffit dhe Kushnerit në kryeqytetin ukrainas që nga fillimi i luftës.
Vizita pasoi takimin e tyre mbi tri-orësh me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin, të zhvilluar një ditë më parë.
“Një gjë që Steve dhe unë menduam se do të ishte produktive është rikthimi te formati trepalësh”, tha Kushner.
Ai tha se ky format ishte përdorur rreth gjashtë muaj më parë dhe se Uashingtoni kishte diskutuar tashmë me të dyja palët.
“Shpresojmë se shumë shpejt do të kemi përparim për këtë”, shtoi Kushner.
Zelensky mbështeti propozimin, duke kërkuar përfshirjen eventuale edhe të partnerëve evropianë.
“Duhet të bëjmë gjithçka të mundshme që takimet trepalëshe të zhvillohen”, deklaroi presidenti ukrainas.
“Ose takime trepalëshe plus partnerët tanë evropianë. Do të shohim se me çfarë pajtohet Rusia”, shtoi ai.
Bisedimet SHBA-Ukrainë përfunduan pas dy raundeve dypalëshe dhe një raundi të tretë ku morën pjesë edhe përfaqësues evropianë.
Përfaqësues nga Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania ndodheshin gjithashtu në Kiev.
“Duam ta parandalojmë humbjen e jetëve, duam që kjo luftë të përfundojë drejt për të gjithë ne”, tha Zelensky.
Ai kërkoi një marrëveshje që do të pengonte përsëritjen e agresionit rus kundër Ukrainës.
“Besoj se çdo takim i tillë na afron më shumë me atë qëllim”, shtoi Zelensky.
Vizita u zhvillua gjatë një armëpushimi të përkohshëm 72-orësh që ndaloi sulmet ajrore vetëm ndaj Kievit dhe Moskës.
Megjithatë, sulmet vazhduan në pjesë të tjera të Ukrainës.
Forcat ruse lëshuan 108 dronë Shahed, ndërsa autoritetet ukrainase raportuan dhjetë civilë të vrarë dhe 65 të plagosur gjatë 24 orëve, sipas CNN.