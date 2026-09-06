“Shpirti i tij në paqe, bashkë me babin” – Motra e Laurent Krasniqit thyen heshtjen pas humbjes së rëndë

Xheraldina Krasniqi, motra e influencerit të ndjerë Laurent Krasniqi, ka falënderuar të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë familjes pas humbjes së rëndë. Përmes një postimi në Instagram Story, ajo ka shprehur mirënjohjen e saj, të nënës dhe motrës për të gjithë personat që kanë shkuar për ngushëllime, si dhe për ata që u…

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06/09/2026 23:30

Xheraldina Krasniqi, motra e influencerit të ndjerë Laurent Krasniqi, ka falënderuar të gjithë ata që i kanë qëndruar pranë familjes pas humbjes së rëndë.

Përmes një postimi në Instagram Story, ajo ka shprehur mirënjohjen e saj, të nënës dhe motrës për të gjithë personat që kanë shkuar për ngushëllime, si dhe për ata që u kanë dërguar mesazhe dhe fjalë të mira gjatë këtyre ditëve të vështira.

Xheraldina ka thënë se humbja e Laurentit nuk ka qenë e lehtë për familjen, por as për njerëzit që e kanë njohur dhe kanë pasur mundësinë të kalojnë kohë me të, qoftë edhe për pak minuta.

 

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