Reagim shembullor i Policisë në Gjilan – zyrtarët rrezikojnë jetën për të shpëtuar banorët nga zjarri

Një reagim i shpejtë dhe heroik i Policisë së Kosovës në Gjilan ka treguar edhe një herë përkushtimin e zyrtarëve policorë për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Në një situatë të rrezikshme, zyrtarët policorë kanë rrezikuar jetën e tyre për të shpëtuar familjarët dhe për të parandaluar përhapjen e rrezikut në një banesë.…

Lajme

06/09/2026 22:38

Një reagim i shpejtë dhe heroik i Policisë së Kosovës në Gjilan ka treguar edhe një herë përkushtimin e zyrtarëve policorë për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve.

Në një situatë të rrezikshme, zyrtarët policorë kanë rrezikuar jetën e tyre për të shpëtuar familjarët dhe për të parandaluar përhapjen e rrezikut në një banesë.

Veprimi i tyre i shpejtë, guximi dhe profesionalizmi meritojnë respekt dhe mirënjohje të veçantë.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

September 6, 2026

“Shpirti i tij në paqe, bashkë me babin” – Motra e...

September 6, 2026

Tragjedi në Rahovec: I mituri humb jetën nga plagët e armës së zjarrit

September 6, 2026

Raportohet se kapiteni i Njësive Speciale, Besart Ahmeti, po hetohet për...

September 6, 2026

Përfundojnë takimet me Putinin dhe Zelenskyn, Witkoff dhe Kushner kërkojnë rikthimin...

September 6, 2026

Konflikti Rusi-Ukrainë, Shtuni: Tentativa për paqe është e rëndësishme, por ka...

September 6, 2026

Netanyahu: Katari është shtet armiqësor, por nuk na ka diktuar politikat

Lajme të fundit

“Shpirti i tij në paqe, bashkë me babin”...

Tragjedi në Rahovec: I mituri humb jetën nga plagët e armës së zjarrit

Raportohet se kapiteni i Njësive Speciale, Besart Ahmeti,...

Shqipëri, Ministria e Mbrojtjes: 20 vatra zjarri në vend, 11 mbeten aktive