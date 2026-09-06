Reagim shembullor i Policisë në Gjilan – zyrtarët rrezikojnë jetën për të shpëtuar banorët nga zjarri
Një reagim i shpejtë dhe heroik i Policisë së Kosovës në Gjilan ka treguar edhe një herë përkushtimin e zyrtarëve policorë për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve. Në një situatë të rrezikshme, zyrtarët policorë kanë rrezikuar jetën e tyre për të shpëtuar familjarët dhe për të parandaluar përhapjen e rrezikut në një banesë.…
Lajme
Një reagim i shpejtë dhe heroik i Policisë së Kosovës në Gjilan ka treguar edhe një herë përkushtimin e zyrtarëve policorë për të mbrojtur jetën dhe pronën e qytetarëve.
Në një situatë të rrezikshme, zyrtarët policorë kanë rrezikuar jetën e tyre për të shpëtuar familjarët dhe për të parandaluar përhapjen e rrezikut në një banesë.
Veprimi i tyre i shpejtë, guximi dhe profesionalizmi meritojnë respekt dhe mirënjohje të veçantë.