Fillon protesta për vrasjen e Arlinda Zekajt në Prishtinë, qytetarët brohorasin: Gra, revoltohuni!
Në Prishtinë ka nisur edhe sonte protesta për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt. Protesta ka nisur nga sheshi “Zahir Pajaziti”, teksa protestuesit dëgjohen duke thirrur “gra revoltohuni”. Në kryeqytet po protestohet për disa netë radhazi, duke kërkuar edhe dorëheqjen e Donika Gërvallës e Xhelal Sveçlës.
Lajme
Në Prishtinë ka nisur edhe sonte protesta për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.
Protesta ka nisur nga sheshi “Zahir Pajaziti”, teksa protestuesit dëgjohen duke thirrur “gra revoltohuni”.
Në kryeqytet po protestohet për disa netë radhazi, duke kërkuar edhe dorëheqjen e Donika Gërvallës e Xhelal Sveçlës.