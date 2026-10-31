Fillon protesta për vrasjen e Arlinda Zekajt në Prishtinë, qytetarët brohorasin: Gra, revoltohuni!

Në Prishtinë ka nisur edhe sonte protesta për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt. Protesta ka nisur nga sheshi “Zahir Pajaziti”, teksa protestuesit dëgjohen duke thirrur “gra revoltohuni”. Në kryeqytet po protestohet për disa netë radhazi, duke kërkuar edhe dorëheqjen e Donika Gërvallës e Xhelal Sveçlës.

Lajme

31/10/2026 17:30

Në Prishtinë ka nisur edhe sonte protesta për rastin e vrasjes së Arlinda Zekajt.

Protesta ka nisur nga sheshi “Zahir Pajaziti”, teksa protestuesit dëgjohen duke thirrur “gra revoltohuni”.

Në kryeqytet po protestohet për disa netë radhazi, duke kërkuar edhe dorëheqjen e Donika Gërvallës e Xhelal Sveçlës.

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