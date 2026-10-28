Rama: Siguria në Kosovë është stabile, shqetësuese mbetet lufta hibride e Serbisë

Anëtari i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI) nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Rrahman Rama, ka deklaruar se situata e sigurisë në Kosovë është stabile, ndonëse kërcënimet nga Serbia dhe lufta hibride në rajon mbeten shqetësuese. Ai i bëri këto komente pas raportimit të drejtorit të AKI-së, Petrit Ajeti, para…

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28/10/2026 12:05

Anëtari i Komisionit për Mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë (AKI) nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Rrahman Rama, ka deklaruar se situata e sigurisë Kosovë është stabile, ndonëse kërcënimet nga Serbia dhe lufta hibride rajon mbeten shqetësuese.

Ai i bëri këto komente pas raportimit drejtorit AKI-së, Petrit Ajeti, para Komisionit, ku u diskutuan zhvillimet e sigurisë vend, rajon dhe gjerë.

“U informuam për situatën e sigurisë, sidomos kërcënimet mund vijnë edhe janë permanente nga ana e Serbisë, realisht gjithë jemi shqetësuar me këtë çështjen e luftës hibride po ndodhin, jo vetëm Kosovë, por edhe regjion dhe gjerë, dhe diskutuam edhe morëm informacione për situatën e sigurisë edhe këtu, por edhe gjerë, nivelin rajonal, por edhe global”, ka thënë Rama.

Ai ka bërë ditur se gjatë takimit anëtarët e Komisionit kanë parashtruar pyetje lidhur me çështjet e sigurisë dhe kanë shprehur gatishmërinë për mbështetur punën e Agjencisë Kosovës për Inteligjencë.

“Bëmë disa pyetje, domethënë janë legjitime, ne shprehëm gatishmërinë edhe drejtori dhe agjensioni tonë t’i shprehim përkrahje dhe çdo nevojë dhe çdo mundësi e kemi jemi sa sigurtë edhe si vend, por edhe ta ketë përkrahjen tonë”, ka deklaruar ai.

Rama ka vlerësuar se, pavarësisht kërcënimeve hibride dhe sulmeve kibernetike, nuk ka ndonjë shqetësim jashtëzakonshëm për gjendjen e sigurisë vend.

“Po vlerësimet janë përveç këtyre luftës hibride, sulmet kibernetike, domethënë llogaritet situata Kosovë është stabile, sa i përket sigurisë. Po, realisht edhe pjesën veriore sundon ligji, rendi dhe jemi rrugë, nuk kemi ndonjë shqetësim jashtëzakonshëm”, ka thënë Rama.

Ndërkaq, drejtori i AKI-së, Petrit Ajeti, martën ka raportuar para Komisionit për Mbikëqyrjen e AKI-së një mbledhje mbyllur për publikun. Mediat janë lejuar marrin pamje vetëm fillim mbledhjes, ndërsa pjesa tjetër e raportimit është zhvilluar me dyer mbyllura.

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