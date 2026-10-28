“Patriarkati duhet të marrë fund”, Heidi me mesazh për gratë pas ngjarjes tragjike të Arlinda Zekaj
Ngjarja e rëndë e vrasjes së Arlinda Zekajt ka prekur thellë opinionin publik, duke nxitur reagime të shumta nga figura të njohura që kërkojnë me ngulm ndryshim shoqëror. Përmes një postimi tejet personal në rrjetet sociale, modelja e njohur Heidi Lushtaku ka ndarë një mesazh të fuqishëm mbi edukimin e brezit të ri dhe nevojën…
ShowBiz
Ngjarja e rëndë e vrasjes së Arlinda Zekajt ka prekur thellë opinionin publik, duke nxitur reagime të shumta nga figura të njohura që kërkojnë me ngulm ndryshim shoqëror.
Përmes një postimi tejet personal në rrjetet sociale, modelja e njohur Heidi Lushtaku ka ndarë një mesazh të fuqishëm mbi edukimin e brezit të ri dhe nevojën emergjente për të luftuar patriarkatin.
Ajo ka theksuar dhimbjen e madhe që ndjen sa herë përballet me lajme tragjike të femicidit, si në Kosovë ashtu edhe në Turqi, duke vendosur theksin te përgjegjësia e saj si nënë e dy djemve.
Heidi u shpreh se refuzon të përcjellë te fëmijët e saj mendësinë që ka heshtur gratë për breza me radhë, duke potencuar se sa herë dëgjon për raste të tilla, zemra i dhemb.
Përmes rrëfimit të saj, Heidi pranoi me sinqeritet edhe presionin e brendshëm që kishte ndjerë për vite me radhë për shkak të normave shoqërore, duke treguar se si bindjet patriarkale ndikojnë te gratë shpesh pa e pasur vetë parasysh. Ajo nënvizoi se për pesë vjet kishte ndjerë faj pse kërkonte të punonte, të kishte pavarësi financiare dhe të ekzistonte përtej rolit të saj si nënë.
Në mesazhin e saj, ajo e bëri të qartë se prioriteti i saj kryesor është rritja e djemve me frymën e respektit të plotë ndaj lirive dhe zgjedhjeve të grave. Ajo kërkon që djemtë e saj të mësojnë se dashuria nuk është kontroll, se gratë nuk duhet të varen kurrë financiarisht nga burrat dhe se të jesh nënë nuk do të thotë të heqësh dorë nga vetvetja.
Në përmbyllje, Heidi theksoi se edhe pse nuk mund të ndryshojë brezat e kaluar, ka fuqinë të vendosë se çfarë përfundon me të.
Ajo u shpreh se djemtë e saj do të trashëgojnë bukurinë e kulturës kosovare dhe turke, por jo patriarkatin.
Së fundmi, ajo e përmbylli thirrjen e saj duke deklaruar se nuk po rris thjesht dy djem, por dy burra të ardhshëm që do të respektojnë gratë, duke kërkuar që patriarkati të marrë fund menjëherë.