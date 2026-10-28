“Era e tmerrshme”, mbetjet e kanalizimit dalin mbi pusetat pranë shkollës ‘Pavarësia’ në Prishtinë

Një problem me kanalizimin është raportuar në afërsi të shkollës “Pavarësia” në kryeqytet, ku mbetjet e kanalizimit po dalin mbi kapakët e pusetave, duke shkaktuar erë të rëndë dhe shqetësim për shëndetin e nxënësve. Sipas raportimit, situata paraqet rrezik të mundshëm për fëmijët që vijojnë mësimin në këtë shkollë, ndërsa deri më tani nuk dihet…

Lajme

28/10/2026 12:24

Një problem me kanalizimin është raportuar në afërsi të shkollës “Pavarësia” në kryeqytet, ku mbetjet e kanalizimit po dalin mbi kapakët e pusetave, duke shkaktuar erë të rëndë dhe shqetësim për shëndetin e nxënësve.

Sipas raportimit, situata paraqet rrezik të mundshëm për fëmijët që vijojnë mësimin në këtë shkollë, ndërsa deri më tani nuk dihet nëse institucionet përgjegjëse kanë ndërmarrë masa për zgjidhjen e problemit, raporton lajmi.net

Gjendja e tillë ngre shqetësime për kushtet higjienike dhe sanitare në hapësirat ku kalojnë çdo ditë nxënësit dhe stafi i shkollës.

Më poshtë mund ta ndiqni storien e përgatitur nga Lajmi.net:

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