Ministria për Punë e Familje njofton se janë procesuar pagesat e asistencës sociale për tetorin

Ministria për Punë e Familje thotë se sot u procesuan pagesat e asistencës sociale për tetorin Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se sot janë procesuar pagesat e asistencës sociale për muajin tetor 2026. Kjo Ministri në njoftimin e saj nuk dha detaje tjera për këto pagesa.

Lajme

28/10/2026 12:24

Ministria për Punë e Familje thotë se sot u procesuan pagesat e asistencës sociale për tetorin

Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se sot janë procesuar pagesat e asistencës sociale për muajin tetor 2026.

Kjo Ministri në njoftimin e saj nuk dha detaje tjera për këto pagesa.

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2026

Erion Veliaj transferohet nga burgu i Durrësit në atë të Fierit

October 28, 2026

Rama: Siguria në Kosovë është stabile, shqetësuese mbetet lufta hibride e...

October 28, 2026

Alarmi për bombë në shkollën fillore në Leshak të Leposaviqit del...

October 28, 2026

Trump: Takimi mes Putin dhe Zelenskyt do të mbahet shumë shpejt

October 27, 2026

Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi...

October 27, 2026

Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas...

Lajme të fundit

“Patriarkati duhet të marrë fund”, Heidi me mesazh...

Ende nuk dihet kur do të kthehet në...

Erion Veliaj transferohet nga burgu i Durrësit në atë të Fierit

Rama: Siguria në Kosovë është stabile, shqetësuese mbetet...