Ministria për Punë e Familje njofton se janë procesuar pagesat e asistencës sociale për tetorin
Ministria për Punë e Familje thotë se sot u procesuan pagesat e asistencës sociale për tetorin Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se sot janë procesuar pagesat e asistencës sociale për muajin tetor 2026. Kjo Ministri në njoftimin e saj nuk dha detaje tjera për këto pagesa.
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Ministria për Punë e Familje thotë se sot u procesuan pagesat e asistencës sociale për tetorin
Ministria për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare ka njoftuar se sot janë procesuar pagesat e asistencës sociale për muajin tetor 2026.
Kjo Ministri në njoftimin e saj nuk dha detaje tjera për këto pagesa.