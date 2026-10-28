Erion Veliaj transferohet nga burgu i Durrësit në atë të Fierit
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në Shqipëri ka ndryshuar institucionin ku mbahet në paraburgim kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj. Veliaj është transferuar nga Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) në Durrës në atë të Fierit. Vendimi për ndryshimin e institucionit të paraburgimit është bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Kryebashkiaku i Tiranës do…
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Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve në Shqipëri ka ndryshuar institucionin ku mbahet në paraburgim kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj.
Veliaj është transferuar nga Institucioni i Ekzekutimit të Vendimeve Penale (IEVP) në Durrës në atë të Fierit. Vendimi për ndryshimin e institucionit të paraburgimit është bërë nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Kryebashkiaku i Tiranës do të qëndrojë në IEVP Fier, pas transferimit nga institucioni në Durrës, ku mbahej më parë në paraburgim.
Deri më tani, në njoftimin e bërë publik nuk janë dhënë detaje të tjera lidhur me arsyet e këtij transferimi apo nëse ndryshimi i institucionit do të shoqërohet me masa të tjera.