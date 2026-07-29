Rama: Shqipëria nuk ka asnjë lidhje me autokracitë, faktet e bazuara në matje jo në perceptime
Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në “Facebook” ka reaguar lidhur me të dhënat e monitorimit të Autoritetit të Mediave Audiovizive gjatë muajit qershor 2026 ku PS mori 36.05% të kohës së transmetimit, ndërsa opozita në tërsi 63.95%. Në reagimin e tij, Rama shkruan se këto janë fakte kokëforta të bazuara në matje jo në…
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Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në “Facebook” ka reaguar lidhur me të dhënat e monitorimit të Autoritetit të Mediave Audiovizive gjatë muajit qershor 2026 ku PS mori 36.05% të kohës së transmetimit, ndërsa opozita në tërsi 63.95%.
Në reagimin e tij, Rama shkruan se këto janë fakte kokëforta të bazuara në matje jo në perceptime. Ai shton se Shqipëria nuk ka asnjë lidhje me autokracitë teksa publikoi edhe të dhënat ku nga 402.47 minuta mbulim për partitë politike, PS mori 36.05% të kohës së transmetimit.
“Këto dy pasqyra, të cilat vijojnë të tregojnë me fakte kokëforta të bazuara në matje jo në perceptime, se Shqipëria nuk ka asnjë lidhje me autokracitë e me kinse regjimet – ku sorrat dhe korbat politike e mediatike e fusin përditë e përnatë me krrakrratë e tyre – vendosa t’i postoj vetëm si pasqyra të mjerimit intelektual të dështakzemërakëve, të cilët i kërkojnë papushim kudo (e sidomos te unë arsyet) pse “regjimi” nuk përmbyset, përveçse aty ku arsyeja është: Te mjerimi i tyre që sheh regjim se s’di këndim të Shqipërisë.
Sipas monitorimit të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA), gjatë muajit qershor 2026, partitë politike patën në dispozicion 402.47 minuta mbulim në edicionet kryesore të lajmeve. Nga kjo hapësirë mediatike, PS mori 36.05% të kohës së transmetimit, ndërsa opozita në tërsi 63.95%”, shkruan Rama.