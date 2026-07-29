BE ia pret shkurt Vuçiqit: Deklaratat për Kosovën nuk ndihmojnë dialogun

Bashkimi Evropian (BE) bëri thirrje që të shmangen deklaratat që nuk ndihmojnë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, duke theksuar se dialogu është e vetmja rrugë drejt përparimit në rrugën evropiane. “Vetëm përmes dialogut mund të arrihet përparim në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Duhet të shmangen deklaratat dhe…

Lajme

29/07/2026 21:18

Bashkimi Evropian (BE) bëri thirrje që të shmangen deklaratat që nuk ndihmojnë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, duke theksuar se dialogu është e vetmja rrugë drejt përparimit në rrugën evropiane.

“Vetëm përmes dialogut mund të arrihet përparim në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Duhet të shmangen deklaratat dhe veprimet që nuk kontribuojnë në këtë qëllim”, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian, duke iu përgjigjur një pyetjeje lidhur me deklaratat e fundit të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, për Kosovën.

“Përparimi në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës është parakusht që të dyja palët të bëjnë përparim në rrugën e tyre evropiane”, tha zëdhënësi i BE-së.

Vuçiq më 25 korrik, gjatë ceremonisë së promovimit të oficerëve më të rinj të Ushtrisë së Serbisë në Beograd, deklaroi se forcimi i ushtrisë, ruajtja e neutralitetit ushtarak dhe mbrojtja e integritetit territorial janë ndër prioritetet kryesore shtetërore të Serbisë.

Duke iu drejtuar oficerëve të rinj, Vuçiq tha se betimi që ata kanë bërë i obligon të respektojnë Kushtetutën e Serbisë dhe të mbrojnë integritetin territorial të vendit. Ai shtoi se si ata, ashtu edhe udhëheqja shtetërore, do të përballen me presione të ndryshme, por se ruajtja e integritetit territorial ka rëndësi parësore.

Ai përsëriti qëndrimin zyrtar të Beogradit se Kosova është pjesë e Serbisë, duke iu referuar Kushtetutës së Serbisë dhe, siç u shpreh ai, “drejtësisë së Zotit”.

Serbia nuk e njeh pavarësinë që Kosova shpalli më 2008.

Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës, Albulena Haxhiu, i dënoi deklaratat e Vuçiqit, duke thënë se ato “janë vazhdim i gjuhës së mohimit, urrejtjes dhe propagandës mbi të cilën u ngrit politika shoviniste dhe ekspansioniste e regjimit të Millosheviqit”.

“Serbia nuk mund të pretendojë se është e përkushtuar ndaj paqes dhe normalizimit, ndërsa nuk hap arkivat për personat e zhdukur, nuk bashkëpunon për zbardhjen e krimeve të luftës dhe vazhdon ta trajtojë Kosovën si territor të vetin”, shkroi Haxhiu në Facebook.

Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog për normalizimin e marrëdhënieve, nën ndërmjetësimin e BE-së, që nga viti 2011.

Në kuadër të këtij procesi janë arritur një sërë marrëveshjesh, por vetëm një numër i vogël i tyre është zbatuar në praktikë.

Si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, përparimi në procesin e normalizimit të marrëdhënieve është parakusht për avancimin në procesin e integrimit evropian./Radio Evropa e Lirë/

Artikuj të ngjashëm

July 29, 2026

Djali i kirurgut të zhdukur Adem Ademi reagon pas gjetjes së...

July 29, 2026

Rama: Shqipëria nuk ka asnjë lidhje me autokracitë, faktet e bazuara...

July 29, 2026

Përfshihet nga zjarri një fabrikë në Gjakovë, Policia: Nuk ka të lënduar

July 29, 2026

Turqia përfshihet nga zjarret e mëdha, mbyllet një autostradë e evakuuohen...

July 29, 2026

Ish-këshilltari kryesor mjekësor i Shtëpisë së Bardhë, Anthony Fauci refuzon t’u...

July 29, 2026

Anijet cisternë po kërkojnë rrugë të reja mes zgjerimit të konfliktit...

Lajme të fundit

Djali i kirurgut të zhdukur Adem Ademi reagon...

Rama: Shqipëria nuk ka asnjë lidhje me autokracitë,...

Përfshihet nga zjarri një fabrikë në Gjakovë, Policia: Nuk ka të lënduar

Vdekja e punëtorit në Prishtinë, Hoti: Përgjegjësia të...