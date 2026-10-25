Rama paralajmëron masa të reja pas protestave në Tiranë: Gjoba deri në 5510 euro dhe burg për maskimin
Kryeministri shqiptar paralajmëron ndryshime në gjashtë drejtime: kompensimin e bizneseve, përgjegjësinë financiare të pjesëmarrësve në tubime të dhunshme, kompetencat e policisë, kontrollin kufitar, detyrimet e mësuesve dhe ndëshkimin penal të dhunës e kërcënimeve në internet. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka prezantuar një paketë të gjerë masash kundër asaj që e quajti “dhunë dhe anarki…
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Kryeministri shqiptar paralajmëron ndryshime në gjashtë drejtime: kompensimin e bizneseve, përgjegjësinë financiare të pjesëmarrësve në tubime të dhunshme, kompetencat e policisë, kontrollin kufitar, detyrimet e mësuesve dhe ndëshkimin penal të dhunës e kërcënimeve në internet.
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka prezantuar një paketë të gjerë masash kundër asaj që e quajti “dhunë dhe anarki urbane”, e cila parashikon gjoba deri në rreth 5.510 euro, dënime me burg në rrethana të caktuara për fshehjen e fytyrës në tubime, përgjegjësi financiare për prindërit e të miturve dhe krijimin e një regjistri elektronik për persona të referuar ose nën hetim për vepra kundër shtetit, rendit dhe sigurisë publike.
Në fjalimin e 25 tetorit, Rama e lidhi nismën me ngjarjet që, sipas tij, kishin ndodhur një natë më parë në qendër të Tiranës. Ai akuzoi Partinë Demokratike se kishte dalë në ballë të dhunës dhe pretendoi se selia e saj ishte përdorur si strehim dhe pikë furnizimi me lëndë plasëse.
Kryeministri ngriti gjithashtu akuza për përfshirjen e ekstremistëve të Antifas, personave të lidhur me krimin e organizuar dhe ndikimeve të huaja. Këto pretendime i paraqiti si pjesë të shpjegimit të tij politik për ngjarjet, pa dhënë në fjalim prova të hollësishme për secilën akuzë.
Përtej përplasjes politike, pjesa kryesore e deklarimit iu kushtua ndërhyrjeve që qeveria synon të bëjë në legjislacion. Paketa, sipas prezantimit të Ramës, përfshin një akt normativ, një ligj të posaçëm, ndryshime në ligjin për tubimet dhe në Kodin Penal, një regjistër elektronik dhe ndërhyrje në Kodin e Etikës së mësuesve.
“Protesta paqësore mbrohet, dhuna ndëshkohet dhe dëmi paguhet nga shkaktari”, deklaroi Rama, duke e paraqitur këtë si parimin mbi të cilin është ndërtuar nisma.
Bizneset e dëmtuara do të kompensohen nga 70 deri në 100 për qind
Instrumenti i parë i paketës është një akt normativ për dëmshpërblimin e bizneseve të vogla që kanë pësuar dëme nga thyerjet, grabitjet dhe zjarri.
Sipas Ramës, shteti do të mbulojë 100 për qind të dëmeve materiale për bizneset më të vogla dhe të paktën 70 për qind për bizneset më të mëdha brenda kategorisë përfituese. Skema do të përfshijë subjekte me xhiro vjetore deri në 140 mijë euro, ndërsa përqindja e kompensimit do të përcaktohet sipas kritereve të posaçme.
Kryeministri tha se bizneset që kanë dorëzuar aplikimet dhe dokumentacionin e dëmeve pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve nuk do të detyrohen të presin përfundimin e proceseve shumëvjeçare gjyqësore për të marrë mbështetjen financiare.
Nga ana tjetër, ai paralajmëroi se personat e përfshirë në shkatërrime do të paguajnë pjesën përkatëse të dëmit. Për dëmet e shkaktuara nga të miturit, sipas skemës së prezantuar, përgjegjësia për mbulimin financiar do t’u kalojë prindërve.
Përgjegjësi financiare edhe për qëndrimin pas paralajmërimit të policisë
Ndërsa akti normativ synon të adresojë dëmet e shkaktuara së fundmi, një ligj i ri do të vendosë, sipas Ramës, rregullat për riparimin e dëmeve në të ardhmen.
Nisma, të cilën ai e përshkroi si të mbështetur në modelin francez, do të zbatohet për tubimet në hapësira publike, qofshin të njoftuara, të ndaluara apo spontane. Në fushën e saj do të përfshihen edhe grumbullimet sportive, kulturore dhe festive, kur prej tyre shkaktohen dëme materiale.
Rama tha se askush nuk do të detyrohet të paguajë thjesht sepse ka protestuar apo ka qenë i pranishëm në një grumbullim. Megjithatë, ai njoftoi se përgjegjësia administrative do të përfshijë edhe personat që vazhdojnë të qëndrojnë në një tubim të dhunshëm pas paralajmërimeve të policisë, duke qenë të vetëdijshëm për dhunën apo shkatërrimet përreth.
Për këtë sjellje, gjoba e parashikuar do të arrijë deri në rreth 5.510 euro.
“Kush zgjedh të vazhdojë të qëndrojë në një turmë apo në një grup, duke e ditur që përreth tij po gjuhet me gurë, po digjet me zjarr e po thyhet e shkatërrohet, do të përgjigjet administrativisht përmes gjobës”, tha kryeministri.
Nga ky rregull, sipas tij, do të përjashtohen gazetarët, mjekët, vëzhguesit, nëpunësit në detyrë dhe kalimtarët e rastësishëm.
Për pjesëmarrjen e të miturve mbi 14 vjeç në protesta të dhunshme, Rama tha se gjobën do ta paguajnë prindërit ose kujdestarët, sipas parashikimeve të Kodit Civil. Ai shtoi se gjoba do të përbëjë titull ekzekutiv, duke paralajmëruar zbatim të menjëhershëm të saj.
Kufizime deri në 72 orë rreth institucioneve dhe gjoba për bllokimin e rrugëve
Një tjetër pjesë e paketës synon ndryshimin e ligjit “Për tubimet”, të cilin Rama e cilësoi të papërshtatur me zhvillimet teknologjike dhe mënyrat e sotme të organizimit të protestave.
Sipas propozimit të prezantuar, kur ekziston rrezik real dhe i afërt për dhunë, policia do të mund të kufizojë tubimet deri në 72 orë brenda një perimetri të caktuar rreth objekteve të ndjeshme.
Në këtë kategori Rama përfshiu institucionet arsimore, shëndetësore dhe shtetërore, objektet e kultit dhe ato të trashëgimisë kulturore.
Kryeministri paraqiti edhe nivelet e gjobave që synohen të vendosen. Për pjesëmarrjen në atë që ai e quajti “tubim pa leje” dhe mosbindjen ndaj thirrjeve për largim, gjoba do të jetë nga rreth 110 deri në 1.102 euro për çdo pjesëmarrës.
Për mosbindjen ndaj urdhrit për shpërndarje dhe fshehjen e identitetit, ai paralajmëroi gjoba deri në rreth 5.510 euro. Ndërsa bllokimi i qarkullimit do të gjobitet me rreth 55 euro për çdo pjesëmarrës.
Rama argumentoi se ushtrimi i së drejtës së protestës nuk duhet t’u mohojë qytetarëve të tjerë lëvizjen dhe zhvillimin e veprimtarive të përditshme.
Policia do të kërkojë fshirjen e thirrjeve për dhunë në rrjetet sociale
Ndryshimet e paralajmëruara prekin edhe komunikimin në internet.
Sipas Ramës, kur policia identifikon një thirrje për dhunë në kuadër të një tubimi, do t’i dërgojë mbajtësit të llogarisë një njoftim për fshirjen e menjëhershme të postimit dhe mospërsëritjen e tij. Ai tha se, kur është e nevojshme, personit do t’i ofrohet edhe mbështetje psikologjike.
Nëse postimi nuk hiqet ose sjellja përsëritet, policia do të veprojë sipas legjislacionit, përfshirë referimin për ndjekje penale.
Në ndryshimet e Kodit Penal parashikohet gjithashtu një vepër e re për thirrjet publike që nxisin dhunë, plaçkitje apo shkatërrim gjatë tubimeve, kur ato krijojnë rrezik real dhe të afërt.
Dënimi, sipas prezantimit, do të jetë më i rëndë kur thirrjet u drejtohen fëmijëve ose kur pas tyre ndodh dhuna.
Rama këmbënguli se thirrjet për protesta paqësore, kritika politike dhe gazetaria do të përjashtohen shprehimisht nga ndëshkimi.
Regjistër elektronik dhe masa në kufi për personat që synojnë t’i shmangen drejtësisë
Paketa parashikon krijimin, me vendim të Këshillit të Ministrave, të një Regjistri të Posaçëm Elektronik, që do të administrohet nga Policia e Shtetit.
Në të do të përfshihen të dhënat identifikuese të personave të referuar ose nën hetim për vepra penale kundër shtetit, rendit dhe sigurisë publike.
Rama tha se, mbi bazën e këtij regjistri dhe kompetencave që parashikon ligji për kontrollin e kufirit shtetëror, Policia Kufitare dhe e Migracionit do të veprojë për t’u refuzuar daljen personave që synojnë t’i shmangen ndjekjes penale, ndalimit, arrestimit apo ekzekutimit të dënimit me burg.
Ai njoftoi se vendimi do të parashikojë edhe informimin e autoriteteve të huaja të vendeve ku udhëton personi, strukturave akomoduese vendase e të huaja dhe kompanive të transportit ajror, detar apo hekurudhor për rrezikshmërinë që, sipas autoriteteve, personi paraqet.
Në këtë pjesë të fjalimit, kryeministri pretendoi se në ngjarjet e një nate më parë kishin marrë pjesë edhe persona të ardhur nga Spanja, të cilët i përshkroi si “mercenarë të paguar”. Në deklarim nuk paraqiti të dhëna të hollësishme për identitetin apo statusin procedural të tyre.
Deri në gjashtë muaj burg për maskimin në kushtet e dhunës
Ndryshimet e propozuara në Kodin Penal përfshijnë ndëshkimin e fshehjes së fytyrës gjatë tubimeve, por, sipas shpjegimit të Ramës, vetëm kur ka dhunë ose rrezik konkret për dhunë.
Në këto raste parashikohet gjobë ose deri në gjashtë muaj burg.
Përjashtime do të ketë për mbulimin e fytyrës për arsye shëndetësore, fetare ose profesionale, si edhe për personat që e zbulojnë fytyrën sapo marrin urdhrin e policisë.
Rama tha se do të ndëshkohet penalisht edhe vazhdimi i qëndrimit në një tubim pas paralajmërimeve të policisë, kur personi e di se po ushtrohet dhunë ose po dëmtohet prona. Ai nuk specifikoi në fjalim masën e dënimit për këtë rast.
Ndëshkim parashikohet edhe për organizimin e një tubimi të ndaluar me vendim të ligjshëm. Për personat që kapen me armë apo sende të tjera të rrezikshme, Rama paralajmëroi dënim deri në dy vjet burg.
Shkatërrimi i pronës gjatë tubimeve do të dënohet më rëndë, me rritje deri në dyfish kur preken shkolla, institucione, shërbime publike ose monumente kulture. Ndërsa për goditjen e policëve dhe qytetarëve, dënimi do të rritet deri në një të tretën kur autori është i maskuar.
Pezullim ose largim për mësuesit që përdorin autoritetin mbi nxënësit
Një ndërhyrje e veçantë është paralajmëruar në Kodin e Etikës së mësuesve të arsimit parauniversitar.
Sipas Ramës, mësuesit do të pezullohen ose largohen nga detyra nëse përdorin autoritetin profesional për të nxitur, organizuar ose koordinuar pjesëmarrjen e nxënësve nën 18 vjeç në tubime, në kundërshtim me interesin më të lartë të fëmijës.
Kryeministri tha se masa nuk do të prekë të drejtën e mësuesve për të shprehur qëndrimet e tyre ose për të protestuar vetë.
“Ajo ndalon vetëm përdorimin e marrëdhënies mësues–nxënës për t’i marrë fëmijët pas vetes për motive të të rriturve”, deklaroi ai.
Ndëshkim për kërcënimet online dhe videot e falsifikuara me inteligjencë artificiale
Një pjesë e ndryshimeve penale shtrihet përtej tubimeve dhe prek mbrojtjen e qytetarëve në internet dhe në jetën e përditshme.
Rama paralajmëroi dispozita për kanosjen publike dhe online, mesazhet e vazhdueshme kërcënuese, monitorimin e vendndodhjes dhe ndjekjen ose filmimin përndjekës pranë banesës apo vendit të punës, kur këto veprime e detyrojnë personin të ndryshojë mënyrën e jetesës.
Paketa synon të ndëshkojë edhe publikimin e të dhënave që mundësojnë gjetjen e një personi ose familjes së tij për t’i ekspozuar ndaj sulmeve.
Po ashtu, kryeministri njoftoi kriminalizimin e shpërndarjes pa pëlqim të materialeve me figurë ose zë të falsifikuar përmes inteligjencës artificiale, kur ato mashtrojnë publikun dhe i shkaktojnë dëm personit.
Satira dhe parodia e shënuar si e tillë, sipas tij, do të përjashtohen nga ndëshkimi.
Mbrojtje më e fortë penale parashikohet edhe për deputetët, funksionarët, personat publikë dhe familjet e tyre ndaj kanosjes. Rama tha se do të ndëshkohen gjithashtu dhuna, kërcënimi dhe shantazhi që synojnë të detyrojnë një deputet të votojë në një mënyrë të caktuar apo një funksionar të marrë ose të mos marrë një vendim.
Ai theksoi se kritika, protestat dhe peticionet nuk do të përfshihen në këto vepra.
Deri në dhjetë vjet burg kur pakujdesia ndaj fëmijës sjell vdekjen
Në paketë është përfshirë edhe rrezikimi i fëmijëve nga pakujdesia.
Sipas prezantimit, përgjegjësi do të mbajë prindi, kujdestari, mësuesi ose edukatorja që e lë një fëmijë nën 14 vjeç pa mbikëqyrje, në një situatë rreziku real për jetën ose shëndetin.
Dënimi do të shkallëzohet sipas pasojave dhe do të arrijë deri në dhjetë vjet burg kur fëmija humb jetën. Rama shtoi se gjykata do të mund ta zbusë dënimin kur prindi ka humbur fëmijën e vet.
Rama shprehet i gatshëm të dëgjojë kundërshtarët
Në pjesën përmbyllëse, Rama deklaroi se qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë largimin e tij dhe se qeveria ka detyrë të garantojë zhvillimin pa trysni të protestave paqësore.
Ai u shpreh i gatshëm të ulet përballë kundërshtarëve për të dëgjuar kërkesat e tyre, duke thënë se mospajtimi me kërkesën për dorëheqje nuk do të thotë se çdo shqetësim i protestuesve është i gabuar.
“Unë jam i gatshëm të ulem e të dëgjoj këdo që do të ma shprehë kundërshtinë e tij ballë për ballë”, tha kryeministri.
Njëkohësisht, ai këmbënguli se largimi i tij nuk mund të imponohet me dhunë dhe e paraqiti paketën si përgjigje institucionale për mbrojtjen e pronës, rendit dhe sigurisë publike.
Rama deklaroi se masat janë përgatitur në bashkëpunim me ekspertë europianë dhe në koordinim me partnerët italianë e francezë. Sipas tij, ato përputhen me Kushtetutën, Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, jurisprudencën e Strasburgut dhe udhëzimet për lirinë e tubimit paqësor. Këtë përputhshmëri ai e paraqiti si qëndrim të qeverisë, ndërsa tha se përgjegjësia do të jetë individuale dhe kufizimet e rëndësishme do të mund të kontrollohen nga gjykata.
Krahas masave ndëshkuese, kryeministri pranoi se qytetarët presin më shumë drejtësi në shpërndarjen e të ardhurave nga rritja ekonomike dhe më shumë garanci për meritën në punë. Ai njoftoi se në ditët e para të javës do të prezantojë projektbuxhetin për vitin 2027, me masa që, sipas tij, do të mbështesin familjet, shërbimet publike, të rinjtë dhe studentët.
Në fjalim, Rama nuk dha një datë të përbashkët për hyrjen në fuqi të të gjitha masave. Paketa u paraqit si një tërësi ndërhyrjesh të propozuara përmes instrumenteve të ndryshme ligjore dhe administrative, përfshirë ndryshime që kërkojnë miratim.
Shënim për konvertimin: Shumat në euro janë të përafërta, të llogaritura me kursin zyrtar të Bankës së Shqipërisë më 23 tetor 2026, prej 90,74 lekësh për një euro. Vlerat ligjore të gjobave në fjalim janë shprehur në lekë.