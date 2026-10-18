Rama: Neutralizuam një dron me eksploziv që do godiste Kryeministrinë

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha në një komunikim live nga zyra e tij mëngjesin e së dielës se dhuna që po ndodh prej 5 ditësh në Tiranë nuk është dorë e studentëve por dhunë e orkestruar nga opozita në Shqipëri dhe agjentura të huaja që nuk i duan të mirën Shqipërisë. Rama tregoi se…

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18/10/2026 09:08

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha në një komunikim live nga zyra e tij mëngjesin e së dielës se dhuna që po ndodh prej 5 ditësh në Tiranë nuk është dorë e studentëve por dhunë e orkestruar nga opozita në Shqipëri dhe agjentura të huaja që nuk i duan të mirën Shqipërisë.

Rama tregoi se 2 ditë më parë është neutralizuar një dron që do godite me eksploziv Kryeministrisë.

“Përpara 2 ditësh është neutralizuar një dron më eksploziv që do të godiste Kryeministrinë dike i bënë flakën e oborrit të brendshëm dhe imagjinoni pasojat. S’ka rini dhe s’ka student që i shkon mendja ta bërë në jetë këtë plan,  kjo është një dorë e huaj”, tha Rama.

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