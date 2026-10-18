Përplasjet në protestë, Bashkia e Tiranës heq gurët e trotuarit në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”

Punonjësit e Bashkisë së Tiranës kanë nisur heqjen e gurëve nga trotuaret e bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, pas pesë ditësh protestash të dhunshme në kryeqytet. Fillimisht, gurët po hiqen me anë të një eskavatori, ndërsa më pas punonjësit e bashkisë kanë nisur t’i largojnë një nga një, raporton gazetarja e A2CNN Fjorela Beleshi. Gurët u…

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18/10/2026 10:00

Punonjësit e Bashkisë së Tiranës kanë nisur heqjen e gurëve nga trotuaret e bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, pas pesë ditësh protestash të dhunshme në kryeqytet.

Fillimisht, gurët po hiqen me anë të një eskavatori, ndërsa më pas punonjësit e bashkisë kanë nisur t’i largojnë një nga një, raporton gazetarja e A2CNN Fjorela Beleshi.

Gurët u kthyen në një prej mjeteve kryesore të përdorura nga protestuesit gjatë përplasjeve të ashpra me forcat e policisë, të shoqëruara me akte dhune para Kryeministrisë dhe zona të tjera të kryeqytetit.  (A2 Televizion)

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