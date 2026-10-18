“RENEA e ka për detyrë të dalë”, Rama: Do ngushtohet rrethi i protestuesve me maska

Kryeministri Edi Rama ka komentuar përdorimin e plumbave të gomës nga policia gjatë protestave të dhunshme, duke pretenduar se një efektiv u plagos në nofull pasi u godit me një zar çeliku. Sipas Ramës, përdorimi i plumbave të gomës erdhi pas këtij incidenti, ndërsa theksoi se kolegu i efektivit të plagosur largoi personin që kishte…

Lajme

18/10/2026 09:56

Kryeministri Edi Rama ka komentuar përdorimin e plumbave të gomës nga policia gjatë protestave të dhunshme, duke pretenduar se një efektiv u plagos në nofull pasi u godit me një zar çeliku.

Sipas Ramës, përdorimi i plumbave të gomës erdhi pas këtij incidenti, ndërsa theksoi se kolegu i efektivit të plagosur largoi personin që kishte qëlluar me saçme.

Rama foli gjithashtu për praninë e forcave speciale RENEA gjatë protestave, duke argumentuar se dalja e tyre është pjesë e detyrave të policisë edhe në aktivitete ku ka premisa për incidente.

“Pse ndodhi gjuajtja me plumb gome, sepse efektivi mori zarin e çelikut, iu ça noflla, dhe shoku i tij largoi kriminelin që qëlloi me saçme. Shikoni Policinë e Francës që gjuajnë me plumb gome si në Disney Land. RENEA e ka për detyrim të dalë, RENEA del edhe në ndeshjen me Serbinë, ku ka premisë për rrëmujë. RENEA doli dhe do të dalë, do të ngushtohet rrethi i atyre me maska. E ka edhe ligji që ti s’mund ta fshehësh identitetin”. (A2 Televizion)

Artikuj të ngjashëm

October 18, 2026

Presidenti Begaj mbledh sot krerët e komuniteteve fetare

October 18, 2026

Përplasjet në protestë, Bashkia e Tiranës heq gurët e trotuarit në...

October 18, 2026

Hajnat hyjnë nga dritarja në një shtëpi në Prishtinë, vjedhin stoli...

October 18, 2026

​Përleshje të dhunshme, plaçkitje dhe ndërtesa në flakë në Francë, mbi...

October 17, 2026

Protestohet edhe në Portugali kundër rritjes së kostos së jetesës dhe...

October 17, 2026

Dhunë në protestat në Francë, digjen makina e plaçkiten dyqane, mbi...

Lajme të fundit

Presidenti Begaj mbledh sot krerët e komuniteteve fetare

Përplasjet në protestë, Bashkia e Tiranës heq gurët...

Hajnat hyjnë nga dritarja në një shtëpi në...

31 aksidente trafiku dhe 2,283 gjoba të shqiptuara brenda 24 orëve