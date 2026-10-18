Hajnat hyjnë nga dritarja në një shtëpi në Prishtinë, vjedhin stoli ari dhe para

Një shtëpi në Lagjen e Gjelbër në Prishtinë ka qenë cak i një vjedhjeje të rëndë, ku persona të panjohur dyshohet se kanë marrë stoli ari dhe para. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 17 tetor, në intervalin kohor nga ora 18:00 deri në 22:00. “Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar…

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18/10/2026 09:54

Një shtëpi në Lagjen e Gjelbër në Prishtinë ka qenë cak i një vjedhjeje të rëndë, ku persona të panjohur dyshohet se kanë marrë stoli ari dhe para.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 17 tetor, në intervalin kohor nga ora 18:00 deri në 22:00.

“Ankuesi mashkull kosovar ka njoftuar policinë se të dyshuar të panjohur kanë depërtuar me forcë përmes dritares në shtëpinë e tij, prej ku kanë vjedhur stoli ari dhe para”, thuhet në raportin e Policisë.

Rasti është nën hetime. /Lajmi.net/

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