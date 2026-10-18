Presidenti Begaj mbledh sot krerët e komuniteteve fetare

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, do të takohet sot me krerët e komuniteteve fetare në vend. Takimi është planifikuar për orën 12:00. Arsyeja e takimit ende nuk dihet. Ai vjen pas pesë ditësh protestash, të shoqëruara me përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe policisë. Përplasjet nisën pranë Ministrisë së Arsimit dhe u zhvendosën drejt bulevardit…

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18/10/2026 10:09

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, do të takohet sot me krerët e komuniteteve fetare në vend. Takimi është planifikuar për orën 12:00.

Arsyeja e takimit ende nuk dihet. Ai vjen pas pesë ditësh protestash, të shoqëruara me përplasje të dhunshme mes protestuesve dhe policisë.

Përplasjet nisën pranë Ministrisë së Arsimit dhe u zhvendosën drejt bulevardit “Dëshmorët e Kombit” e Kryeministrisë, duke vazhduar edhe në mbrëmje.

Policia përdori gaz lotsjellës, autobotë me ujë dhe plumba gome, ndërsa grupe protestuesish hodhën gurë, molotovë dhe fishekzjarrë drejt efektivëve.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hita, njoftoi pezullimin e shtatë policëve dhe nisjen e hetimeve disiplinore për veprimet e tyre gjatë protestave.

Studentët kërkojnë arsim më cilësor, mbështetje financiare dhe mundësi punësimi. Protestat janë shoqëruar gjithashtu me thirrje për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Rama e ka refuzuar dorëheqjen dhe ka akuzuar kundërshtarët politikë për nxitjen e trazirave, ndërsa ka premtuar mbështetje për bizneset e dëmtuara.

Në mbrëmje, Ambasada amerikane kërkoi që protestat të zhvillohen paqësisht: “U bëjmë thirrje të gjitha palëve për vetëpërmbajtje dhe qetësi”.

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