Pse punonjësit e lumtur janë më produktivë?

Punëdhënësit duhet gjithsesi ta kenë parasysh se sa e rëndësishme mund të funksionojë një gjendje emocionale pozitive për gjithë kompaninë.

Kur punonjësit ndihen të lumtur brenda një ambienti pune atëherë gjithçka është në avantazhin e punëdhënësve sa i përket produktivitetit të tyre dhe gjithnjë janë më të motivuar për të bërë shumë më shumë se që ju kërkohet. Kjo e rrit motivin e tyre për të kaluar më shumë kohë në ambientet e tyre të punës dhe për ta nisur çdo ditë të punës më pozitivitet dhe energji të mirë e cila më pas manifestohet edhe në detyrat ku është i angazhuar.

Universiteti i Oksfordit: Punonjësit e lumtur janë 13% më produktivë

Në një studim të kryer nga Shkolla e Biznesit Said e Universitetit të Oksfordit, studiuesit zbuluan se punonjësit e lumtur janë 13% më produktivë. Kjo është në përputhje me një studim tjetër që po ashtu tregon se punonjësit e lumtur janë 12% më produktivë. Por çfarë është më e rëndësishmja që duhet të kuptohet është se kjo rritje e produktivitetit nuk është e lidhur me të punuarit me më shumë orë; këta punonjës më të lumtur thjesht performojnë më mirë përgjatë orarit të tyre të punës. Studiuesit ndoqën punonjësit e qendrës së thirrjeve për BT (një kompani shumëkombëshe britanike e telekomunikacionit) për gjashtë muaj dhe gjurmuan konvertimet e tyre nga thirrjet për shitje, pjesëmarrjen dhe kënaqësinë e klientit. Punëtorët gjithashtu vetë-raportuan nivelin e tyre të lumturisë çdo javë. Të dhënat treguan se punonjësit që raportuan se ndiheshin të lumtur, punonin më shpejt, bënin më shumë konvertime nga thirrjet në shitje për orë të punës dhe i përmbaheshin më nga afër orarit të rrjedhës së punës.

Për më tepër, studimi ndoqi të dhënat lokale të motit së bashku me lumturinë dhe performancën e punëtorëve. Rezultatet lidhën motin e keq me uljen e niveleve të lumturisë dhe produktivitetit. Kjo është në përputhje me studimet e tjera mbi shëndetin mendor dhe ndryshimet e motit; Më pak orë dielli janë të lidhura me simptomat e depresionit dhe ngjarjet ekstreme si thatësirat ose përmbytjet që ndikojnë në rritjen e ankthit dhe stresit.

Sigurisht, jo gjithçka (veçanërisht moti) është nën kontrollin e punëdhënësit kur bëhet fjalë për t’i bërë punëtorët të lumtur. Por, duke zbatuar një program efektiv të mirëqenies që njeh vlerën e lumturisë dhe i pajis punonjësit me mjetet për të arritur ndjenja më pozitive, bizneset mund të përmirësojnë performancën e punonjësve të tyre, aftësitë e punës dhe mirëqenien e përgjithshme.

Lidhja midis shëndetit dhe lumturisë

Shëndeti i mirë shkon krah për krah me lumturinë. Punëdhënësit që duan një program efektiv të mirëqenies duhet të kenë parasysh se lumturia mund të përfitojë nga shëndeti i përgjithshëm i punonjësve dhe të zvogëlojë kostot e kujdesit. Hulumtimet e lidhin shëndetin më të mirë fizik me lumturinë, pasi që njerëzit e lumtur kanë ritme më të shpejta të rikuperimit nga lëndimet dhe sëmundjet dhe zvogëlimin e rrezikut për kushte shëndetësore si goditje në tru dhe diabeti. Për punonjësit që nuk janë aq të lumtur, është e rëndësishme që ata të angazhohen në ndonjë aktivitet që i ndihmon ata të ndihën më mirë. Të qenit fizikisht aktiv dhe ngrënia e një diete të shëndetshme janë të lidhura drejtpërdrejt me përmirësimin e humorit dhe mirëqenien emocionale. Përveç lumturisë që rezulton në këto zakone, një qëndrim pozitiv i ndihmon punonjësit të vazhdojnë të bëjnë zgjedhje të shëndetshme në të gjitha pjesët e jetës së tyre.

Si t’i bëni punonjësit e lumtur

Disa nga mënyrat më të lehta për t’u zbatuar për të krijuar punonjës të lumtur është të krijoni programe që punonjësit të mund të fokusohen në shëndetin e tyre fizik, duke përfshirë mjetet që promovojnë stërvitjen dhe lëvizjen e rregullt dhe burimet e shëndetit mendor që mund të ndihmojnë në uljen e stresit, ankthit dhe depresionit.

Megjithatë, ka shumë praktika të tjera që përmirësojnë shëndetin emocional. Kërkimi shkencor mbështet idenë se njerëzit e lumtur kanë disa sjellje të përbashkëta. Marrëdhënie të forta shoqërore; praktikimi i mirënjohjes, vetëdijes dhe meditimit; dhe investimi në përvoja (në vend të sendeve materiale) janë të gjitha të lidhura me nivele më të larta lumturie. Vetëdijesimi i punonjësit për rëndësinë e marrjes së kohës së lirë për të kaluar në pushime dhe aktivitete të dobishme personale – dhe sigurohuni që ata të kenë fleksibilitetin dhe kohën e lirë për ta bërë këtë./AkademiPune