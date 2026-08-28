Protesta hyn në ditën e 90-të, qytetarët mblidhen sërish para Kryeministrisë
Protesta e 90-të kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama është zhvilluar këtë të premte në Tiranë, me pjesëmarrjen e aktivistëve dhe qytetarëve. Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, prej nga nisën marshimin drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”. Marshimi përfundoi para godinës së Kryeministrisë, ku protestuesit vijuan me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.…
Lajme
Protesta e 90-të kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama është zhvilluar këtë të premte në Tiranë, me pjesëmarrjen e aktivistëve dhe qytetarëve.
Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, prej nga nisën marshimin drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.
Marshimi përfundoi para godinës së Kryeministrisë, ku protestuesit vijuan me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Ndër kërkesat e protestuesve janë edhe rrëzimi i klasës politike dhe krijimi i një qeverie teknike.