Protesta hyn në ditën e 90-të, qytetarët mblidhen sërish para Kryeministrisë

Protesta e 90-të kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama është zhvilluar këtë të premte në Tiranë, me pjesëmarrjen e aktivistëve dhe qytetarëve. Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, prej nga nisën marshimin drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”. Marshimi përfundoi para godinës së Kryeministrisë, ku protestuesit vijuan me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.…

Lajme

28/08/2026 21:04

Protesta e 90-të kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama është zhvilluar këtë të premte në Tiranë, me pjesëmarrjen e aktivistëve dhe qytetarëve.

Protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej”, prej nga nisën marshimin drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Marshimi përfundoi para godinës së Kryeministrisë, ku protestuesit vijuan me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Ndër kërkesat e protestuesve janë edhe rrëzimi i klasës politike dhe krijimi i një qeverie teknike.

Artikuj të ngjashëm

August 28, 2026

Një pjesë e Velanisë mbetet pa ujë të pijshëm

August 28, 2026

10 milionë euro për projektin në Veternik, Prishtina planifikon mbikalim, nënkalim...

August 28, 2026

Enver Hoxhaj nga Prizreni kërkon lirimin e katërshes së UÇK-së: Në...

August 28, 2026

VLEN dënon glorifikimin e Mlladiqit nga partia e serbëve në RMV,...

August 28, 2026

Numri i të vdekurve në Nepal rritet në 567, gati 2,000 të zhdukur

August 28, 2026

Trump: Putini nuk do ta sulmojë një vend të NATO-s

Lajme të fundit

Një pjesë e Velanisë mbetet pa ujë të pijshëm

10 milionë euro për projektin në Veternik, Prishtina...

Enver Hoxhaj nga Prizreni kërkon lirimin e katërshes...

Kur fillon BBVK5?