Një pjesë e Velanisë mbetet pa ujë të pijshëm

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar se për shkak të një defekti, një pjesë e Prishtinës ka mbetur pa ujë. Ujësjellësi tha se janë dy rrugë të kryeqytetit që janë prekur nga ky defekt, sikurse edhe një pjesë e Velanisë. “Për shkak të një defekti në rrjetin e ujësjellësit, banorët e rrugës ‘Xhemajl Berisha’,…

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28/08/2026 21:53

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar se për shkak të një defekti, një pjesë e Prishtinës ka mbetur pa ujë.

Ujësjellësi tha se janë dy rrugë të kryeqytetit që janë prekur nga ky defekt, sikurse edhe një pjesë e Velanisë.

“Për shkak të një defekti në rrjetin e ujësjellësit, banorët e rrugës ‘Xhemajl Berisha’, rrugës ‘Muharrem Berisha’ dhe një pjesë e Velanisë janë pa ujë”, tha KRU “Prishtina”.

Kompania tha se ekipet janë duke punuar për sanimin e defektit dhe rikthimin e furnizimit me ujë.

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