Enver Hoxhaj nga Prizreni kërkon lirimin e katërshes së UÇK-së: Në emër të popullit, shpalleni të pafajshëm

Deputeti i PDK-së, miku dhe bashkëpunëtor i ngushtë i ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryeparlamemtarit Kadri Veseli, Enver Hoxhaj, ka publikuar një video nga tubimi i mbajtur sonte në Sheshin “Shatërvan” në Prizren, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Nga aktiviteti i organizuar nën moton “Liria ka emër “Ora e pritjes,…

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28/08/2026 21:41

Deputeti i PDK-së, miku dhe bashkëpunëtor i ngushtë i ish-presidentit Hashim Thaçi dhe ish-kryeparlamemtarit Kadri Veseli, Enver Hoxhaj, ka publikuar një video nga tubimi i mbajtur sonte në Sheshin “Shatërvan” në Prizren, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Nga aktiviteti i organizuar nën moton “Liria ka emër “Ora e pritjes, Kosova po pret”, Hoxhaj ka përcjellë një mesazh të drejtpërdrejtë për drejtësinë ndërkombëtare.

“Në emër të popullit, shpalleni TË PAFAJSHËM!”, ka shkruar Hoxhaj krahas videos.

Ky tubim vjen në kuadër të aktiviteteve në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe në pritje të vendimit ndaj tyre në Hagë.

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