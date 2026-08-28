Kur fillon BBVK5?
Producentja e Big Brother VIP Kosova 5, Olsa Muhameti, ka zbuluar se edicioni i ri pritet të nisë më herët se sezonin e kaluar. “Nuk e kam një datë, por besoj më shpejt se vitin e shkuar, më herët. Vitin e kaluar ka shkuar në fund të nëntorit, shpresoj dhe besoj që në tetor”, tha…
ShowBiz
Producentja e Big Brother VIP Kosova 5, Olsa Muhameti, ka zbuluar se edicioni i ri pritet të nisë më herët se sezonin e kaluar.
“Nuk e kam një datë, por besoj më shpejt se vitin e shkuar, më herët. Vitin e kaluar ka shkuar në fund të nëntorit, shpresoj dhe besoj që në tetor”, tha Olsa Muhameti.