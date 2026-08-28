Kur fillon BBVK5?

Producentja e Big Brother VIP Kosova 5, Olsa Muhameti, ka zbuluar se edicioni i ri pritet të nisë më herët se sezonin e kaluar. “Nuk e kam një datë, por besoj më shpejt se vitin e shkuar, më herët. Vitin e kaluar ka shkuar në fund të nëntorit, shpresoj dhe besoj që në tetor”, tha…

ShowBiz

28/08/2026 21:22

Producentja e Big Brother VIP Kosova 5, Olsa Muhameti, ka zbuluar se edicioni i ri pritet të nisë më herët se sezonin e kaluar.

“Nuk e kam një datë, por besoj më shpejt se vitin e shkuar, më herët. Vitin e kaluar ka shkuar në fund të nëntorit, shpresoj dhe besoj që në tetor”, tha Olsa Muhameti.

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