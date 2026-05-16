Protesta e studentëve shqiptarë, Forcat Speciale në Kumanovë: Këtu është Maqedoni, le ta dinë të gjithë

Paraditen e sotme, Forcat Speciale në Kumanovë gjatë një stërvitjeje janë parë duke brohoritur në gjuhën e tyre “Këtu është Maqedoni, le ta dinë të gjithë”. Videoja është bërë virale në rrjetin social Facebook, ku ndër të tjera duket se forcat e armatosura janë të shoqëruara nga furgonë dhe makina policie, të cilat po patrullojnë…

Lajme

16/05/2026 19:14

Paraditen e sotme, Forcat Speciale në Kumanovë gjatë një stërvitjeje janë parë duke brohoritur në gjuhën e tyre “Këtu është Maqedoni, le ta dinë të gjithë”.

Videoja është bërë virale në rrjetin social Facebook, ku ndër të tjera duket se forcat e armatosura janë të shoqëruara nga furgonë dhe makina policie, të cilat po patrullojnë dhe brohorasin “Do të luftojmë për Maqedoninë”.

Patrullimi është bërë gjatë një stërvitjeje, megjithëse për herë të parë ndodh që në Kumanovë pjesëtarë të njësive speciale të dalin jashtë kazermave për stërvitje. Ky patrullim dhe stërvitje nuk është zhvilluar as në lagjet e banuara kryesisht me maqedonas apo në park, por në rrugën kryesore të tregut dhe pranë Lagjes së Trimave.

Ky veprim vjen vetëm dy ditë para, kur studentët shqiptarë të Maqedonisë së Veriut më 18 maj do të dalin sërish në protestë për të kërkuar të drejtën e tyre legjitime që provimi i jurisprudencës të zhvillohet në gjuhën shqipe.

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

KQZ aprovon dhënien e tenderit për fletëvotimet, 57 mijë € më...

May 16, 2026

​SNF: Beogradi po ndëshkon serbët që kundërshtojnë Listën Serbe, largime nga...

May 16, 2026

11 persona të lënduar në aksidentin që ndodhi në Prilep të Deçanit

May 16, 2026

Ekspertët ndërkombëtarë trondisin Maqedoninë: Nga 20 pacientë të operuar në zemër,...

May 16, 2026

Trump thotë se Irani ka qenë afër marrëveshjes “katër apo pesë herë”

May 15, 2026

Trump largohet nga Pekini me pak fitore, por me fjalë të ngrohta për Xi-në

Lajme të fundit

KQZ aprovon dhënien e tenderit për fletëvotimet, 57...

​SNF: Beogradi po ndëshkon serbët që kundërshtojnë Listën...

11 persona të lënduar në aksidentin që ndodhi në Prilep të Deçanit

Shqipëria sonte në finalen e Eurovisionit, Alis ngjitet...