Lama: Në arenën ndërkombëtare, Kosova po shihet si shtet jofunksional

Ish-ambasadorja e Kosovës në Itali, Alma Lama, ka deklaruar se shkuarja në zgjedhje ishte e panevojshme dhe se kompromisi politik do të nevojitet edhe pas tyre. Sipas saj, si zgjedhjet e 28 shkurtit edhe ato të 7 qershorit do të jenë humbje për Kosovën, duke ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, miratimin e ligjeve, financat dhe…

Lajme

16/05/2026 19:20

Ish-ambasadorja e Kosovës në Itali, Alma Lama, ka deklaruar se shkuarja në zgjedhje ishte e panevojshme dhe se kompromisi politik do të nevojitet edhe pas tyre.

Sipas saj, si zgjedhjet e 28 shkurtit edhe ato të 7 qershorit do të jenë humbje për Kosovën, duke ndikuar negativisht në zhvillimin ekonomik, miratimin e ligjeve, financat dhe përfitimin në kohë të ndihmave nga Bashkimi Evropian.

Në një deklaratë në emisionin “Info Magazinë” në Klan Kosova, Alma Lama tha se mungesa e kompromisit po dëmton besimin e qytetarëve në institucione dhe po ndikon negativisht edhe në imazhin ndërkombëtar të Kosovës.

Sipas saj, Kosova po perceptohet si një shtet jofunksional.

“Shkuarja në zgjedhje tani që ishte krejt e panevojshme, sepse kompromisi do të nevojitet edhe pas zgjedhjeve, dhe do të duhej të ishte gjetur vjet. Zgjedhjet e 28 shkurtit dhe tani të 7 qershorit kanë qenë të panevojshme dhe kjo për Kosovën do të thotë humbje e madhe. Sa i përket zhvillimit, ekonomisë së Kosovës, ligjeve që presin për t’u miratuar, financave, ndihmave të BE-së që Kosova nuk do të përfitojë në kohë”.

“Në të gjitha aspektet është humbje për Kosovën. Pastaj mungesa e kompromisit po e dëmton Kosovën në mënyrë të pakthyeshme, po dëmton besimin e qytetarëve ne institucione, dhe po dëmton edhe imazhin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Kosova po perceptohet si një shet jofunksional”, tha ajo.

Artikuj të ngjashëm

May 16, 2026

KQZ aprovon dhënien e tenderit për fletëvotimet, 57 mijë € më...

May 16, 2026

​SNF: Beogradi po ndëshkon serbët që kundërshtojnë Listën Serbe, largime nga...

May 16, 2026

11 persona të lënduar në aksidentin që ndodhi në Prilep të Deçanit

May 16, 2026

Ekspertët ndërkombëtarë trondisin Maqedoninë: Nga 20 pacientë të operuar në zemër,...

May 16, 2026

Trump thotë se Irani ka qenë afër marrëveshjes “katër apo pesë herë”

May 15, 2026

Trump largohet nga Pekini me pak fitore, por me fjalë të ngrohta për Xi-në

Lajme të fundit

KQZ aprovon dhënien e tenderit për fletëvotimet, 57...

​SNF: Beogradi po ndëshkon serbët që kundërshtojnë Listën...

11 persona të lënduar në aksidentin që ndodhi në Prilep të Deçanit

Shqipëria sonte në finalen e Eurovisionit, Alis ngjitet...