‘‘Para presionit vjen përgatitja’’, ushtarët e Shqipërisë stërviten me Forcat Speciale të SHBA’së – NATO ndan foto

NATO ka ndarë fotografi nga një stërvitje e përbashkët e zhvilluar mes ushtarëve të Shqipërisë, dhe, Instruktorëve të Forcave Speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. NATO bën të ditur se, stërvitja është fokusuar në lëvizjen në terrene të vështira, operacionet me profil të ulët dhe neutralizimin e kërcënimeve, përcjell Gazeta Express. Postimi: Para misionit…

16/05/2026 19:16

Postimi:

Para misionit vjen stërvitja.

Para presionit vjen përgatitja 💪

Përmes skenarëve sfidues, Forcat Speciale të Operacioneve të NATO-s forcojnë gatishmërinë, saktësinë dhe koordinimin e nevojshëm për të operuar në mjedisin kompleks të sigurisë së sotme.

📸 Ministria e Mbrojtjes & Forcat e Armatosura të Shqipërisë | Forcat Speciale të Operacioneve të Shqipërisë 🇦🇱 stërviten krah për krah me instruktorë të Forcave Speciale të SHBA-së, duke u fokusuar në lëvizjen në terrene të vështira, operacionet me profil të ulët dhe neutralizimin e kërcënimeve në kushte reale.

