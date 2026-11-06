Prattipati pret në takim gjeneralin amerikan Osborn në vizitën e tij të fundit zyrtare në Kosovë
E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, ka pritur në takim gjeneralmajorin Stephen Osborn, Agjutant i Përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës, gjatë vizitës së tij të fundit zyrtare në Kosovë. Përmes një njoftimi, Ambasada amerikane bëri të ditur se Prattipati e ka falënderuar Osbornin për…
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E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, ka pritur në takim gjeneralmajorin Stephen Osborn, Agjutant i Përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës, gjatë vizitës së tij të fundit zyrtare në Kosovë.
Përmes një njoftimi, Ambasada amerikane bëri të ditur se Prattipati e ka falënderuar Osbornin për udhëheqjen e tij në forcimin e marrëdhënieve të mbrojtjes ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së.
Në veçanti, ajo ka vlerësuar kontributin e tij në zhvillimin e partneritetit shtetëror ndërmjet Ajovës dhe Kosovës, i cili shërben si një mekanizëm i bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes./Lajmi.net/