Prattipati pret në takim gjeneralin amerikan Osborn në vizitën e tij të fundit zyrtare në Kosovë

E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, ka pritur në takim gjeneralmajorin Stephen Osborn, Agjutant i Përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës, gjatë vizitës së tij të fundit zyrtare në Kosovë. Përmes një njoftimi, Ambasada amerikane bëri të ditur se Prattipati e ka falënderuar Osbornin për…

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06/11/2026 19:40

E ngarkuara me punë në Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Prattipati, ka pritur në takim gjeneralmajorin Stephen Osborn, Agjutant i Përgjithshëm i Gardës Kombëtare të Ajovës, gjatë vizitës së tij të fundit zyrtare në Kosovë.

Përmes një njoftimi, Ambasada amerikane bëri të ditur se Prattipati e ka falënderuar Osbornin për udhëheqjen e tij në forcimin e marrëdhënieve të mbrojtjes ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së.

Në veçanti, ajo ka vlerësuar kontributin e tij në zhvillimin e partneritetit shtetëror ndërmjet Ajovës dhe Kosovës, i cili shërben si një mekanizëm i bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes./Lajmi.net/

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