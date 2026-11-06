Ambasadori britanik: E rëndësishme që strategjia shtetërore për apelimin në Hagë t’i shërbejë Kosovës

Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka zhvilluar një takim me kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, me të cilën ka diskutuar për punën legjislative që e pret Kuvendin dhe proceset e rëndësishme politike në vend. Përmes një njoftimi, Hargreaves ka bërë të ditur se në takim është diskutuar për progresin…

Lajme

06/11/2026 19:07

Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka zhvilluar një takim me kryetaren e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, me të cilën ka diskutuar për punën legjislative që e pret Kuvendin dhe proceset e rëndësishme politike në vend.

Përmes një njoftimi, Hargreaves ka bërë të ditur se në takim është diskutuar për progresin në zbatimin e Agjendës së Reformave të Bashkimit Evropian dhe Planit të Rritjes.

Një tjetër temë e diskutimit ishte strategjia shtetërore për procesin e ankesave pas aktgjykimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Sipas ambasadorit britanik, është diskutuar rëndësia që kjo strategji të jetë në interesin më të mirë të Kosovës, duke respektuar njëkohësisht zotimet ndërkombëtare dhe sundimin e ligjit./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 6, 2026

Me armë e thika në kafiteri në Gjilan, katër persona përfundojnë...

November 6, 2026

Prattipati pret në takim gjeneralin amerikan Osborn në vizitën e tij...

November 6, 2026

Vdes drejtori i NPL “Tregu” në Gjilan, Alban Hyseni: Humbje e...

November 6, 2026

​Inspektorati Qendror i Punës ndalon punimet në një objekt ndërtimi në...

November 6, 2026

Italia pritet të gjobisë rëndë shoferët që vozisin tepër ngadalë në...

November 6, 2026

Nafta drejt rënies më të madhe që nga pandemia, shpresat për...

Lajme të fundit

Me armë e thika në kafiteri në Gjilan,...

Prattipati pret në takim gjeneralin amerikan Osborn në...

Vdes drejtori i NPL “Tregu” në Gjilan, Alban...

​Inspektorati Qendror i Punës ndalon punimet në një...