​Inspektorati Qendror i Punës ndalon punimet në një objekt ndërtimi në Drenas

Inspektorati Qendror i Punës, gjatë realizimit të inspektimeve në terren, ndaloi përkohshëm punimet në një objekt ndërtimi në komunën e Drenasit, për shkak të, siç thanë, mosrespektimit të masave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Në njoftim thuhet se punimet do të mbeten të ndaluara deri në eliminimin e parregullsive dhe krijimin e kushteve të…

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06/11/2026 19:22

Inspektorati Qendror i Punës, gjatë realizimit të inspektimeve në terren, ndaloi përkohshëm punimet në një objekt ndërtimi në komunën e Drenasit, për shkak të, siç thanë, mosrespektimit të masave për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë.

Në njoftim thuhet se punimet do të mbeten të ndaluara deri në eliminimin e parregullsive dhe krijimin e kushteve të sigurta për punë.

Inspektorati Qendror i Punës u ka bërë thirrje të gjithë punëdhënësve që të respektojnë legjislacionin në fuqi dhe të garantojnë sigurinë dhe shëndetin e punëtorëve në vendin e punës.

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