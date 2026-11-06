Aksident në Gjonaj të Prizrenit, ndërron jetën 22-vjeçari
Një 22-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me motoçikletë me katër rrota (ATV), që ka ndodhur të premten pasdite në fshatin Gjonaj të Prizrenit. Zëdhënësi i policisë rajonale të Prizrenit, Shaqir Bytyqi konfirmoi se rasti është raportuar rreth orës 15:00, kur i riu, derisa ishte duke drejtuar mjetin, dyshohet se ka humbur…
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Një 22-vjeçar ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me motoçikletë me katër rrota (ATV), që ka ndodhur të premten pasdite në fshatin Gjonaj të Prizrenit.
Zëdhënësi i policisë rajonale të Prizrenit, Shaqir Bytyqi konfirmoi se rasti është raportuar rreth orës 15:00, kur i riu, derisa ishte duke drejtuar mjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe ka rënë nga një lartësi.
Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë gjetur 22-vjeçarin të shtrirë në rrëzë të malit, ndërsa pranë tij është gjetur edhe motoçikleta e dëmtuar.
Ekipi i Emergjencës, pas ekzaminimit mjekësor, ka konstatuar vdekjen e viktimës, i identifikuar me inicialet A.H.
Lidhur me rastin janë angazhuar hetuesit policorë, Sektori Rajonal i Hetimeve dhe ekipi i Forenzikës.
Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim i vdekjes”.
Policia ka bërë të ditur se, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, po vazhdon veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti.