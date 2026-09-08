Petrit Selimi për rezultatet e PISA-s: Katrahurë “kurtiane”

Ish-ministri i Jashtëm i vendit, Petrit Selimi, ka reaguar lidhur me rezultatet në PISA, duke kritikuar qeverisjen e Albin Kurtit. Selimi në postimin e tij të bërë në ‘’X’’, ka shkruar mes tjerash ‘’katrahurë kurtiane’’. ‘’A ka nje fjalë shqip me spjegu shkatërrimin, indiferencën, përdhosjën e krejt qeverisjes – prej arsimit e deri te energjetika…

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08/09/2026 15:53

Ish-ministri i Jashtëm i vendit, Petrit Selimi, ka reaguar lidhur me rezultatet në PISA, duke kritikuar qeverisjen e Albin Kurtit.

Selimi në postimin e tij të bërë në ‘’X’’, ka shkruar mes tjerash ‘’katrahurë kurtiane’’.

‘’A ka nje fjalë shqip me spjegu shkatërrimin, indiferencën, përdhosjën e krejt qeverisjes – prej arsimit e deri te energjetika e deri te diplomacia që kanë ndodh nën qeverisjen e 6 viteve të fundit. Krejt këto të shpërfaqura sot me rezultatet e testit PISA.

Katrahurë kurtiane.”, ka shkruar ai./Lajmi.net/

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