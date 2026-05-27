Plisat pas vdekjes së Agron Hajdarit: Ishte pjesë e pandashme e tribunave për më shumë se dy dekada, pusho i qetë

Agron Hajdari, i njohur me nofkën “Radulla”, ka ndërruar jetë sot pasi dyshohet se u vra në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Lajmi ka tronditur familjarët, miqtë dhe komunitetin e tifozëve, ndërsa reagim ka pasur edhe nga tifogrupi “Plisat”, ku Hajdari ishte pjesë për më shumë se dy dekada. Në reagimin e tyre publik,…

Lajme

27/05/2026 23:51

Agron Hajdari, i njohur me nofkën “Radulla”, ka ndërruar jetë sot pasi dyshohet se u vra në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë.

Lajmi ka tronditur familjarët, miqtë dhe komunitetin e tifozëve, ndërsa reagim ka pasur edhe nga tifogrupi “Plisat”, ku Hajdari ishte pjesë për më shumë se dy dekada.

Në reagimin e tyre publik, Plisat shkruajnë:

“Me pikëllim të thellë ju njoftojmë se ka ndërruar jetë anëtari ynë, Agron Hajdari, Radulla.

Për më shumë se dy dekada ai ishte pjesë e pandashme e tribunës dhe Plisave, duke dhënë gjithçka për qytetin, klubin dhe Kombëtaren në çdo moment. Kujtimi për të do të mbetet gjithmonë i gjallë. Ngushëllime më të sinqerta për familjen e tij, shokët dhe të gjithë Plisat.

Pusho i qetë Goni! ULTRAS NEVER DIE”.

Artikuj të ngjashëm

May 27, 2026

Enver Hoxhaj takon kongresistin amerikan, kërkon mbështetje për gjykim të drejt...

May 27, 2026

Berisha: Referendumi i PD-së, akti më madhor i demokracisë direkte

May 27, 2026

Kongresisti amerikan në takim me Blerim Isufajn: SHBA konfirmon mbështetjen për...

May 27, 2026

Trump zotohet të arrijë një marrëveshje që i jep fund luftës me Iranin

May 27, 2026

Memorandumi i mirëkuptimit i publikuar nga Irani, Shtëpia e Bardhë: Trillim...

May 27, 2026

Zelensky i dërgon letër urgjente Trumpit

Lajme të fundit

Enver Hoxhaj takon kongresistin amerikan, kërkon mbështetje për...

Berisha: Referendumi i PD-së, akti më madhor i demokracisë direkte

Zhgënjehet Vallecano, Crystal Palace shkruan histori – fiton...

Kongresisti amerikan në takim me Blerim Isufajn: SHBA...