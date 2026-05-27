Zelensky i dërgon letër urgjente Trumpit
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i ka dërguar një letër urgjente presidentit të ShBA-së, Donald Trump, duke e paralajmëruar atë për mungesën në rritje të sistemeve të mbrojtjes ajrore të Ukrainës, veçanërisht të aftësive mbrojtëse antibalistike, raporton gazeta Kyiv Independent.
Apeli vjen në një kohë kur Rusia po rrit sulmet ajrore masive kundër Ukrainës dhe kërcënon publikisht me një valë të re sulmesh me rreze të gjatë veprimi ndaj Kievit, duke përfshirë sulme në vende të përshkruara nga Moska si “qendra vendimmarrëse” të Ukrainës.
“Sa i përket mbrojtjes nga raketat kundërajrore, ne mbështetemi te miqtë tanë”, thuhej në letrën e parë nga Kyiv Independent. “Por kur bëhet fjalë për mbrojtjen nga raketat balistike, ne mbështetemi pothuajse ekskluzivisht te Shtetet e Bashkuara.”
Zyrtarët ukrainas kanë frikë se furnizimi i kufizuar i raketave interceptuese Patriot dhe sistemeve të tjera perëndimore do të ketë vështirësi në përballimin e këtij niveli bombardimi. “Situata është vërtet e vështirë për sa i përket mbrojtjes antibalistike”, i tha Kyiv Independent një person i njohur me çështjen.
“Ju lutem më ndihmoni”
Sipas zyrtarëve, ambasadorja ukrainase në ShBA, Olha Stefanishina, ia dorëzoi letrën Shtëpisë së Bardhë, Kryetarit të Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, dhe anëtarëve të tjerë të Kongresit.
Letra pasqyron gjithashtu shqetësimin në rritje të Kievit për vështirësitë në sigurimin e armëve përmes programit të Listës së Kërkesave me Prioritet për Ukrainën (PURL), i cili u lejon aleatëve të NATO-s të financojnë blerjen e armëve amerikane për Ukrainën, raporton Index.hr.
“Dinamika aktuale e dërgesave përmes programit PURL nuk korrespondon më me kërcënimin real me të cilin përballemi”, thuhet në letër. “Ju lutemi ndihmoni në mbrojtjen e qiellit ukrainas nga raketat ruse.”
“Në emër të popullit ukrainas, i kërkoj me respekt Presidentit dhe Kongresit të ShBA-së të mbeten të angazhuar”, thuhej në të. “Dhe për të na ndihmuar të sigurojmë këtë mjet kyç mbrojtjeje kundër terrorizmit rus – raketat Patriot PAC-3 dhe sistemet shtesë – për të ndaluar raketat balistike ruse dhe sulmet e tjera me raketa.”
Rritja e presionit mbi mbrojtjen ajrore
Sulmi i fundit rus në shkallë të gjerë nxori në pah më tej presionin në rritje mbi mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Forcat Ajrore të Ukrainës raportuan se forcat ruse lëshuan 90 raketa dhe 600 dronë gjatë një sulmi masiv natën më 24 maj.
Më 16 prill, Zelensky urdhëroi Komandantin e Forcave Ajrore Mykola Oleshchuk që të kontaktonte urgjentisht vendet partnere që kishin premtuar raketa Patriot dhe furnizime të tjera të mbrojtjes ajrore, pasi rezervat e raketave interceptuese të Ukrainës vazhdonin të pakësoheshin. Direktiva pasoi paralajmërimin e Zelensky se furnizimet me raketa Patriot të prodhuara në ShBA kishin arritur nivele kritike.
Moska shton kërcënimet
Moska po e lidh gjithnjë e më shumë përshkallëzimin ushtarak me kërcënimet publike. Kështu, më 25 maj, Rusia njoftoi planet për një seri të re sulmesh masive me rreze të gjatë veprimi ndaj Kievit, duke i përshkruar ato si hakmarrje për sulmin ukrainas në rajonin e pushtuar të Luhanskut.
Rusia pretendoi se sulmi ukrainas goditi një konvikt studentësh, ndërsa Kievi tha se kishte në shënjestër një qendër komande të dronëve rusë.
Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, i tha Sekretarit të Shtetit të ShBA-së, Marco Rubio, në një telefonatë më 25 maj se Moska po planifikonte sulme ndaj “qendrave vendimmarrëse” të Ukrainës dhe i bëri thirrje Uashingtonit të evakuojë ambasadën amerikane në Kiev.
Në letrën e tij, Zelensky shpreh megjithatë besimin se qielli mbi Ukrainën mund të mbrohet. “Shumica e raketave ruse mund të ndalen”, tha ai.