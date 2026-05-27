Memorandumi i mirëkuptimit i publikuar nga Irani, Shtëpia e Bardhë: Trillim i plotë
Shtëpia e Bardhë të mërkurën hodhi poshtë raportimet e mediave shtetërore iraniane për një draft të memorandumit të mirëkuptimit, duke e quajtur atë “një trillim të plotë”, shkruan CNN.
“Ky raport nga media e kontrolluar nga Irani nuk është i vërtetë dhe memorandumi i mirëkuptimit që ata ‘publikuan’ është një trillim i plotë. Askush nuk duhet të besojë atë që po publikojnë mediat shtetërore iraniane. FAKTET KANË RËNDËSI”, postoi në X llogaria Rapid Response e Shtëpisë së Bardhë.
Mediat shtetërore iraniane raportuan se memorandumi i mirëkuptimit do të kërkonte që forcat ushtarake amerikane të tërhiqeshin nga afërsia e Iranit dhe të hiqnin bllokadën e porteve iraniane.
Disa nga detajet janë të ngjashme me mënyrën se si zyrtarët amerikanë e kanë përshkruar marrëveshjen në zhvillim. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se Presidenti Donald Trump do të ishte i gatshëm ta hiqte bllokadën për sa kohë që Irani lejon anijet tregtare të kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit.
“Siç ka thënë Presidenti Trump, negociatat po ecin mirë dhe ai i ka bërë të qarta vijat e tij të kuqe. Presidenti Trump do të bëjë vetëm një marrëveshje të mirë për popullin amerikan, e cila duhet të sigurojë që Irani të mos ketë kurrë armë bërthamore” tha Olivia Wales, zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë, në përgjigje të raportit të televizionit shtetëror iranian.