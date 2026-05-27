Zhgënjehet Vallecano, Crystal Palace shkruan histori – fiton kupën e parë të UEFA-s
Skuadra e Crystal Palace ka shënuar fitore minimale 1:0 ndaj Rayo Vallecano, në ndeshjen finale të UEFA Conference League. Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi sulmuesi francez, Jean-Philippe Mateta. Mateta shënoi gol nga afërsia në minutën e 51’të. Kujtojmë që ky është trofeu i parë i UEFA-s për Crystal Palacen.
Sport
Skuadra e Crystal Palace ka shënuar fitore minimale 1:0 ndaj Rayo Vallecano, në ndeshjen finale të UEFA Conference League.
Golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi sulmuesi francez, Jean-Philippe Mateta.
Mateta shënoi gol nga afërsia në minutën e 51’të.
Kujtojmë që ky është trofeu i parë i UEFA-s për Crystal Palacen.