Plagosi veten me armë: Dërgohet në QKUK për trajtim mjekësor Gjatë ditës së djeshme në Podujevë, një person ka plagosur veten e tij me pistoletë. Sipas raportit të policisë, viktima kishte kërkuar ndihmë mjekësore, ku pas kësaj është dërguar në QKUK për trajtim mjekësor, shkruan lajmi.net. Në vendin e ngjarjes janë sekuestruar një pistoletë me pesë fishekë, një predhë dhe një gëzhojë. Rasti është nën…