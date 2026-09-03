Infantino në qendër të stuhisë: Fifa akuzon Uefa-n për sulm mediatik
Fifa ka akuzuar Uefa-n për një “fushatë shpifjeje kundër saj dhe udhëheqjes së saj”, lidhur me planin e anuluar të presidentit Gianni Infantino për të shitur aksione në Kupën e Botës investitorëve privatë. Kjo akuzë shënon një përshkallëzim të thellë të mosmarrëveshjes mes dy organeve drejtuese të futbollit. Javën e kaluar, Uefa, organi drejtues i…
Sport
Fifa ka akuzuar Uefa-n për një “fushatë shpifjeje kundër saj dhe udhëheqjes së saj”, lidhur me planin e anuluar të presidentit Gianni Infantino për të shitur aksione në Kupën e Botës investitorëve privatë. Kjo akuzë shënon një përshkallëzim të thellë të mosmarrëveshjes mes dy organeve drejtuese të futbollit.
Javën e kaluar, Uefa, organi drejtues i futbollit evropian, paraqiti dokumente ligjore në SHBA, duke kërkuar zbulimin e provave dhe dokumenteve nga Fifa, si pjesë e pretendimeve të mundshme penale në Zvicër.
Në këtë kontekst, Uefa akuzoi Infantinon për “keqmenaxhim kriminal” dhe “një çmim mashtrues jashtë tregut të promovuar nga [ai] për përfitimin e tij personal”, lidhur me skemën e tashmë të anuluar “Fifa Forward Enterprise” (FFE).
Si përgjigje, Fifa, organi drejtues botëror, ka depozituar një dosje gjyqësore në SHBA – të parë nga BBC – duke kërkuar që një gjykatë të “kundërshtojë” kërkesën e Uefa-s deri në fund të muajit. Fifa theksoi se krijimi i FFE ishte “vetëm një propozim”, i cili mund të kishte vazhduar vetëm me mbështetjen e shumicës së shoqatave anëtare dhe “miratimet përkatëse të Këshillit të Fifa-s”. Në dosjen e saj, Fifa shkroi: “Në vend që të merrte pjesë në atë proces demokratik, Uefa lëshoi një deklaratë për shtyp – fillimi i një fushate shpifjeje disa javore kundër Fifa-s dhe udhëheqjes së saj.”
Fifa gjithashtu pretendoi se “motivimi ekonomik” i Uefa-s ishte parandalimi i vendeve më të vogla që të kishin “fuqinë financiare për të konkurruar me elitën evropiane”. Ajo argumentoi se “nëse futbolli forcohet në botën në zhvillim, konkurrenca globale rritet, gjë që përfundimisht redukton fuqinë e tregut të Uefa-s dhe ofron më shumë konkurrencë për turnetë e saj kryesore”. Sipas Fifa-s, FFE, duke mbledhur fonde për zhvillimin e futbollit në shoqatat anëtare më të vogla, do të inkurajonte më shumë lojtarë nga ato vende të përfaqësonin kombet e tyre dhe të luanin në ligat vendase, në vend që të luanin jashtë vendit.
Uefa, e cila ka udhëhequr opozitën kundër presidentit të Fifa-s dhe po përballet me thirrje për dorëheqje nga tre konfederata, është kontaktuar për koment. Ajo ka kërkuar gjithashtu nga një gjykatë në Nju Jork të miratojë një dokument ligjor që urdhëron dëshminë dhe dokumentet nga kapitalisti sipërmarrës Joshua Kushner, vëllai i dhëndrit të ish-Presidentit amerikan Donald Trump, i cili ishte caktuar të ishte investitori kryesor në FFE, si dhe nga kompania e tij Thrive Eternal. Thrive kishte zhvilluar bisedime me Infantinon për një investim prej 4.2 miliardë dollarësh (3.1 miliardë paund) në 20% të një filiali të ri komercial të Fifa-s, përpara se ideja të braktisej në korrik, pas një reagimi të madh publik.
Në atë kohë, Fifa pretendoi se FFE do të kishte rritur ndjeshëm fondet për shoqatat kombëtare për ciklin 2027-2030. Të dielën, Kushner shprehu keqardhje për FFE, duke theksuar se “nuk arritëm të vlerësonim dinamikën politike të futbollit global, dhe shkallën deri ku disa do të shkonin… po ta dinim se në çfarë do të degjeneronte kjo, nuk do të ishim përfshirë.” Uefa ka kërkuar gjithashtu zbulimin e dokumenteve nga financieri amerikan Greg Maffei, këshilltar kyç në marrëveshje. Edhe pse Uefa thotë se as Kushner dhe as Maffei nuk priten të jenë të pandehur, ajo pretendon se ata diskutuan konceptin e FFE në korrik 2025 dhe se Infantino e kishte diskutuar atë me Kushnerin për gati një vit para nënshkrimit të fletës së kushteve.
Avokatët e Uefa-s argumentojnë se Kupa e Botës u nënvlerësua qëllimisht në rreth 15 miliardë paund, një shifër që nuk ishte produkt i një ankandi të hapur, as nuk u testua nga ndonjë vlerësues i pavarur. Uefa pretendon se Infantino nuk konsultoi hierarkinë e Fifa-s për planin.