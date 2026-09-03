Flamuri i Lojërave Mesdhetare ‘niset’ për Prishtinë – Rama në ceremoninë madhështore në Taranto

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka pranuar flamurin e Lojërave Mesdhetare i cili do të sillet në kryeqytet nga Taranto. Rama postoi në Facebook, momentin e ceremonisë në të cilin u intonua edhe himni i Kosovës. “Çfarë emocioni, çfarë krenarie!Urime Prishtinë. Urime Kosovë”. Kosova do të jetë nikoqire e Lojërave të ardhshme Mesdhetare…

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03/09/2026 23:12

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka pranuar flamurin e Lojërave Mesdhetare i cili do të sillet në kryeqytet nga Taranto.

Rama postoi në Facebook, momentin e ceremonisë në të cilin u intonua edhe himni i Kosovës.

“Çfarë emocioni, çfarë krenarie!Urime Prishtinë. Urime Kosovë”.

Kosova do të jetë nikoqire e Lojërave të ardhshme Mesdhetare “Prishtina 2030”.

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