Flamuri i Lojërave Mesdhetare ‘niset’ për Prishtinë – Rama në ceremoninë madhështore në Taranto
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka pranuar flamurin e Lojërave Mesdhetare i cili do të sillet në kryeqytet nga Taranto. Rama postoi në Facebook, momentin e ceremonisë në të cilin u intonua edhe himni i Kosovës. “Çfarë emocioni, çfarë krenarie!Urime Prishtinë. Urime Kosovë”. Kosova do të jetë nikoqire e Lojërave të ardhshme Mesdhetare…
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Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka pranuar flamurin e Lojërave Mesdhetare i cili do të sillet në kryeqytet nga Taranto.
Rama postoi në Facebook, momentin e ceremonisë në të cilin u intonua edhe himni i Kosovës.
“Çfarë emocioni, çfarë krenarie!Urime Prishtinë. Urime Kosovë”.
Kosova do të jetë nikoqire e Lojërave të ardhshme Mesdhetare “Prishtina 2030”.