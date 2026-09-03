“Volumet janë rikthyer në nivelet e mëparshme”, Trump publikon shifrat për transportin e naftës në Hormuz: Kalojnë 18 milionë fuçi në ditë
Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij social Truth Social një grafik lidhur me qarkullimin e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit. Në imazhin e publikuar nga Trump paraqitet Ngushtica e Hormuzit dhe fuçi nafte, ndërsa krahasohen nivelet e transportit të naftës para dhe pas luftës. Sipas grafikës, para luftës përmes ngushticës kalonin…
Bota
Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij social Truth Social një grafik lidhur me qarkullimin e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.
Në imazhin e publikuar nga Trump paraqitet Ngushtica e Hormuzit dhe fuçi nafte, ndërsa krahasohen nivelet e transportit të naftës para dhe pas luftës.
Sipas grafikës, para luftës përmes ngushticës kalonin rreth 20 milionë fuçi naftë në ditë, ndërsa aktualisht volumi është rreth 18 milionë fuçi në ditë.
“Volumet e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit janë rikthyer në nivelet e mëparshme”, shkruhet në postimin e presidentit amerikan.