“Volumet janë rikthyer në nivelet e mëparshme”, Trump publikon shifrat për transportin e naftës në Hormuz: Kalojnë 18 milionë fuçi në ditë

Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij social Truth Social një grafik lidhur me qarkullimin e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit. Në imazhin e publikuar nga Trump paraqitet Ngushtica e Hormuzit dhe fuçi nafte, ndërsa krahasohen nivelet e transportit të naftës para dhe pas luftës. Sipas grafikës, para luftës përmes ngushticës kalonin…

Bota

03/09/2026 22:54

Presidenti amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetin e tij social Truth Social një grafik lidhur me qarkullimin e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.

Në imazhin e publikuar nga Trump paraqitet Ngushtica e Hormuzit dhe fuçi nafte, ndërsa krahasohen nivelet e transportit të naftës para dhe pas luftës.

Sipas grafikës, para luftës përmes ngushticës kalonin rreth 20 milionë fuçi naftë në ditë, ndërsa aktualisht volumi është rreth 18 milionë fuçi në ditë.

“Volumet e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit janë rikthyer në nivelet e mëparshme”, shkruhet në postimin e presidentit amerikan.

Artikuj të ngjashëm

September 3, 2026

CNN: Me diplomacinë e bllokuar, Trump rikthehet te ideja e ndryshimit...

September 3, 2026

Trump: Jemi gati të godasim sërish Iranin

Lajme të fundit

Infantino në qendër të stuhisë: Fifa akuzon Uefa-n për sulm mediatik

Mot i ngrohtë të premten, temperaturat arrijnë deri në 32 gradë Celsius

Policia sekuestron 11 motoçikleta në Pejë, vazhdon aksioni...

Arrestohet në Prishtinë i dyshuari për organizim të...