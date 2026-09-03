Mot i ngrohtë të premten, temperaturat arrijnë deri në 32 gradë Celsius

Të premten në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 14°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 27 deri në 32°C, transmeton lajmi.net. Era do të fryjë nga veriperëndimi dhe verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra për sekondë. Në…

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03/09/2026 23:50

Të premten në Kosovë pritet të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 14°C, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 27 deri në 32°C, transmeton lajmi.net.

Era do të fryjë nga veriperëndimi dhe verilindja, me shpejtësi prej 1 deri në 5 metra për sekondë.

Në përgjithësi, dita pritet të karakterizohet nga mot i qëndrueshëm dhe temperatura relativisht të larta për këtë periudhë./lajmi.net/

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