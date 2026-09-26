Pesë të lënduar nga aksidenti në Shtërpcë, policia jep detaje
Pesë persona janë lënduar si pasojë e një aksidenti të rëndë që ndodhi sot në Shtërpcë. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, pohoi se aksidenti ndodhi në Biti të Poshtme, ku u përfshin dy automjete. Veseli bën me dije se njëri automjet kishte targa vendore, e tjetri të Maqedonisë së Veriut. “Si…
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Pesë persona janë lënduar si pasojë e një aksidenti të rëndë që ndodhi sot në Shtërpcë.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, pohoi se aksidenti ndodhi në Biti të Poshtme, ku u përfshin dy automjete.
Veseli bën me dije se njëri automjet kishte targa vendore, e tjetri të Maqedonisë së Veriut.
“Si pasojë e aksidentit, pesë persona kanë pësuar lëndime trupore.
Njësia e Hetimeve të Aksidenteve ka dalë në vendin e ngjarjes” tha ai.