“Persona të maskuar kanë hyrë me qëllim ekzekutimi” – Detaje shokuese nga sulmi ndaj 25-vjeçarit në Breg të Diellit
Një i ri është plagosur mbrëmë në kokë në rrugën “Ali Sokoli” në Prishtinë dhe ndodhet në gjendje jostabile shëndetësore, kanë bërë të ditur burime nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës.
Sipas të dhënave, i riu është transportuar menjëherë në Klinikën Emergjente për trajtim urgjent, raporton lajmi.net
Ndërkaq, sot Kanal10 ka zbuluar detaje tronditëse të këtij incidenti në Prishtinë, ku thuhet se persona të maskuar janë futur me maska në lokal me të vetmin qëllim ekzekutimin në kokë të personit tashmë të plagosur me nofën ‘Plaku’./Lajmi.net/