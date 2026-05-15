Artan Behrami e quan inskenim të VV rastin në Skënderaj: Sa herë Kurti është në panik bëhet agresiv
Artan Behrami nga Partia Demokratike e Kosovës ka folur mes tjerash edhe për zhvillimet në Skenderaj.
Behrami e ka vlerësuar situatën atje si ‘’inskenim’’, duke shtuar se, kryeministri në detyrë, Albin Kurti është në ‘’panik të thellë’’.
“Çdo inskenim që e bën Kurti, e llogarit qysh me u perkthy në elektorat. Aty zoti Mehana ka shku me qëllim, provokimin e ka bë me qëllim, për këtë jam i bindun sepse edhe herën e kaluarën ka pas fyrje sistematike, private personale. Pra këto janë inskenime. Efekti është paniku. Albin Kurti është në panik të thellë, ai po e sheh humbjen e dominimit të tij. Dhe sa herë e sheh këtë rrezik ai bëhet agresiv, është në gjendje me përdor komplet aparatin e sigurisë”, ka thënë Behrami mes tjerash në T7.