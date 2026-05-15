Syla: Albini ka frikë nga dobësimi elektoral, për me i ikë temës që u ndanë me Vjosën, ka thanë çu të rrokum në Drenicë
Gazetari Valon Syla, ka komentuar zhvillimet e djeshme në Skenderaj.
Syla ka deklaruar se kryeministri në detyrë, Albin Kurti, e ka pa “dobësimin e tij elektoral”.
“Albin Kurti në fushatën e tij s’ka çka fol, s’ka ça ka investu, s’ka ça kallëzon. Albini ka dashtë me i ik ndarjes prej Vjosa Osmanit e cila e ka marrë sentimentin anti-UÇK. Dhe Albini është frikësuar nga dobësimi i tij elektoral, edhe e ka pa dobësimin e tij elektoral, edhe qysh me i ik prej temës, thotë çu të rrokum me Drenicë mos po nxjerrim naj sen”, ka thënë Syla mes tjerash në T7.