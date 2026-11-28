Përplasje te objekti i Ministrisë, Rama: Vazhdo punën, Komandanti i Policisë: Kush thotë vazhdo punën arrestohet
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, pak më herët doli në një konferencë për media ku tha se punëtorët do të kryejnë punën e tyre për vendosjen e muralit të Nënë Terezës te objekti i Ministrisë së Ekonomisë. Tashmë aty ka dalë Policia e Kosovës, e cila po provon t’i ndalë punimet, duke thënë se kanë…
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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, pak më herët doli në një konferencë për media ku tha se punëtorët do të kryejnë punën e tyre për vendosjen e muralit të Nënë Terezës te objekti i Ministrisë së Ekonomisë.
Tashmë aty ka dalë Policia e Kosovës, e cila po provon t’i ndalë punimet, duke thënë se kanë urdhër nga prokurori.
Komuna e Prishtinës po insiston se ky projekt tërësisht është i ligjshëm dhe se ka miratimin e Asamblesë së kryeqytetit.
Derisa Rama iu bëri thirrje punëtorëve të vazhdojnë punimet, komandanti i Policisë iu tha: “Kushdo që thotë vazhdo punën, arrestohet”.
Rama ka kërkuar t’i jepet urdhri të cilit komandanti i policisë po i referohej.