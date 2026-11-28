Ndërkohë, masa të shtuara sigurie janë marrë në qytet. Si asnjëherë më parë Sheshi i Flamurit është rrethuar në të gjithë perimetrin nga forca të shumta policore, FNSH, RENEA dhe Garda e Republikës.
Hyrja në territorin e sheshit është e kufizuar dhe lejohet vetëm për personat e pajisur me konfirmimin përkatës.
Edhe drejtuesi i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hitaj në Vlorë. Efektivë të policisë janë vendosur gjithashtu në çdo segment rrugor që të çon drejt qendrës së qytetit, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë ceremonive të 28 Nëntorit.